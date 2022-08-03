我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江西幼兒園遭男子闖進行凶傷人致3死6傷 全縣立即停課

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

洛縣進入猴痘緊急情況 長堤1童感染近況曝光

本報記者／洛杉磯報導
洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，州和地方的緊急聲明，將有助於她的機構更好地應對病毒。由於猴痘疫苗的供應量仍然極低，這項任務已被阻礙了數週。（本報檔案照）
洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，州和地方的緊急聲明，將有助於她的機構更好地應對病毒。由於猴痘疫苗的供應量仍然極低，這項任務已被阻礙了數週。（本報檔案照）

就在洛杉磯縣公共衛生局領導人8月2日宣布當地進入猴痘緊急情況後數小時，長堤（Long Beach）傳出一名兒童感染了猴痘。

長堤市衛生官員 Anissa Davis 博士，8月2日在該市的公告中說，雖然兒科猴痘病例的消息可能會引起恐慌，但請記住，猴痘仍然很罕見，比新冠(COVID-19) 和其他常見的兒童疾病更難感染，而且很少有危險。目前當局正在等待聯邦疾病防治中心（CDC）的進一步檢測以確認感染。這名官員並補充說，感染猴痘的兒童有症狀，但已經康復。截至本報截稿，沒有進一步的細節被公布。

2日稍早，洛杉磯縣縣政委員米切爾（Holly J. Mitchell）發表公告，宣布在猴痘日益嚴重的情況下，當地進入緊急狀態。該項宣布已獲得縣政委員會批准，旨在加強該縣對疫情的應對。前一天，加州因該病毒宣布進入緊急狀態。

米切爾說，這是一個嚴重的健康問題，值得支持和迅速採取行動。「宣布地方緊急狀態，是為了幫助洛縣盡所能來領先並保持領先於這種病毒」。

根據洛杉磯縣衛生局對確診和疑似病例的統計，２日（周二）洛縣的猴痘病例上升至423例，比一周前增加80%以上。大多數病例已在被確認為非異性戀（LGBTQ）社區一部分的男性中得到證實。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，州和地方的緊急聲明，將有助於她的機構更好地應對病毒。由於猴痘疫苗的供應量仍然極低，這項任務已被阻礙了數周。

費若說，緊急聲明確實有所作為，因為它讓當局更容易獲得需要的一些資源。「它使我們能夠更靈活地使用其他部門的員工來幫助應對」。

她說，額外的資源和人員配備，特別是在接觸者追踪、教育和外展，以及接種疫苗等耗時的過程中，將有很大幫助，尤其是在病例持續上升的情況下。

猴痘 緊急狀態 洛縣

上一則

洛市遊民 學校500呎內禁紮營

下一則

羅蘭岡8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

延伸閱讀

洛杉磯國際機場自動客運火車亮相 全美機場首輛

洛杉磯國際機場自動客運火車亮相 全美機場首輛
伊州宣布猴痘疫情進入公衛緊急狀態

伊州宣布猴痘疫情進入公衛緊急狀態
紐森宣布加州進入猴痘緊急狀態 有助向聯邦要求更多疫苗

紐森宣布加州進入猴痘緊急狀態 有助向聯邦要求更多疫苗
洛縣公務員 不再要求公民身分、不考慮國籍

洛縣公務員 不再要求公民身分、不考慮國籍
長堤警官涉另案偽證 襲警案囚犯判刑39年服刑12年獲釋

長堤警官涉另案偽證 襲警案囚犯判刑39年服刑12年獲釋
Google廣告業務安度亂流、高於預期 盤後舒心大漲逾4%

Google廣告業務安度亂流、高於預期 盤後舒心大漲逾4%

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案照片）

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

2022-07-27 02:20
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20
曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

2022-08-01 14:02
遊民討吃食、借用餐廳廁所，業主通常會給予方便。（Unsplash.com）

遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武

2022-07-28 02:20

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北