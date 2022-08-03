洛縣進入猴痘緊急情況 長堤1童感染近況曝光

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，州和地方的緊急聲明，將有助於她的機構更好地應對病毒。由於猴痘疫苗的供應量仍然極低，這項任務已被阻礙了數週。（本報檔案照）

就在洛杉磯縣公共衛生局領導人8月2日宣布當地進入猴痘 緊急情況後數小時，長堤（Long Beach）傳出一名兒童感染了猴痘。

長堤市衛生官員 Anissa Davis 博士，8月2日在該市的公告中說，雖然兒科猴痘病例的消息可能會引起恐慌，但請記住，猴痘仍然很罕見，比新冠(COVID-19) 和其他常見的兒童疾病更難感染，而且很少有危險。目前當局正在等待聯邦疾病防治中心（CDC）的進一步檢測以確認感染。這名官員並補充說，感染猴痘的兒童有症狀，但已經康復。截至本報截稿，沒有進一步的細節被公布。

2日稍早，洛杉磯縣縣政委員米切爾（Holly J. Mitchell）發表公告，宣布在猴痘日益嚴重的情況下，當地進入緊急狀態 。該項宣布已獲得縣政委員會批准，旨在加強該縣對疫情的應對。前一天，加州因該病毒宣布進入緊急狀態。

米切爾說，這是一個嚴重的健康問題，值得支持和迅速採取行動。「宣布地方緊急狀態，是為了幫助洛縣 盡所能來領先並保持領先於這種病毒」。

根據洛杉磯縣衛生局對確診和疑似病例的統計，２日（周二）洛縣的猴痘病例上升至423例，比一周前增加80%以上。大多數病例已在被確認為非異性戀（LGBTQ）社區一部分的男性中得到證實。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，州和地方的緊急聲明，將有助於她的機構更好地應對病毒。由於猴痘疫苗的供應量仍然極低，這項任務已被阻礙了數周。

費若說，緊急聲明確實有所作為，因為它讓當局更容易獲得需要的一些資源。「它使我們能夠更靈活地使用其他部門的員工來幫助應對」。

她說，額外的資源和人員配備，特別是在接觸者追踪、教育和外展，以及接種疫苗等耗時的過程中，將有很大幫助，尤其是在病例持續上升的情況下。