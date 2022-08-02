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醫師：感染新冠不能等同於肺炎或疾病

記者邵敏／洛杉磯報導
聖蓋博谷居民在車上做新冠病毒核酸檢測。（記者邵敏／攝影）
聖蓋博谷居民在車上做新冠病毒核酸檢測。（記者邵敏／攝影）

對於當前民眾重覆感染新冠的現象，美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華指出，目前有一個重要概念需要澄清，到底「感染」的定義是什麼？如果測試抗原或PCR陽性即定義為感染，那麼每人都有可能重覆感染。他個人認為，感染或核酸陽性不能等同於肺炎或疾病。

江華說，各種病毒細菌無處不在，人們每時每刻都在與大量不同的病毒細菌接觸，這是一個很正常的現象，「但是除了新冠，我們從不會間歇性地去對各種病毒細菌做核酸檢測。如果對所有病毒細菌都經常做檢測，那會發現我們的呼吸道有大量病毒細菌存在，因此核酸檢測陽性並不說明是重複感染N次」。

江華表示，接種疫苗及加強針，旨在保護受接種者在感染病毒後不會產生嚴重疾病，但無論有無接種加強針，或已接種幾次加強針，無症狀核酸陽性或輕症感染仍可能發生。他指出，目前絕大多數感染者都是輕中症，症狀多為發燒、咽痛、咳嗽等上呼吸道感染症狀，幾乎沒有肺炎或低血氧等下呼吸道綜合症，而且一般在五至十天之內痊癒。

江華認為另一個非常嚴重的事實是，新冠感染症狀並非新冠特有，人類有很多其他感染或嚴重疾病都會引起類似症狀，很多人認為如果有了一些類似症狀，發現核酸陽性，立即確認是新冠，但這樣做可能耽誤了其他更嚴重疾病的及時診斷和治療，非常危險。

江華說：「新冠病毒正在成為人類另一個常見的上呼吸道感染病毒之一，絕不可能消失，如果我們永遠停留在2020、2021年的思維模式上，那麼這個大流行將永無止盡」。

檢測 疫苗

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