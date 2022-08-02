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新研究：重覆染新冠 心肺疾病風險高2.5倍

編譯組／綜合報導
洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）近期也引用該研究，呼籲室內公共場所戴口罩。（本報檔案照）
洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）近期也引用該研究，呼籲室內公共場所戴口罩。（本報檔案照）

儘管有專家認為，重覆感染新冠肺炎者，通常症狀會愈顯輕微，但是洛杉磯時報報導，根據新出現的證據表明，重覆染疫會增加長期的健康風險。

疫情初期，人們認為染疫者可獲得幾個月的抗體，但隨著病毒不斷變種，重覆感染不僅會帶來急性疾病風險，且可能發展成長新冠。根據一項針對美國退伍軍人預印本（preprint）的研究，染疫兩次或更多者，「會導致各器官系統受影響，導致死亡、住院和健康額外風險，如進一步惡化糖尿病、疲勞和精神健康障礙等。」該主要作者，路易斯華盛頓大學臨床流行病學家Ziyad Al-ALy說，研究顯示，與僅感染一次者相比，重覆感染者罹患心臟或肺部疾病和凝血問題風險高出2.5倍，也與潛在健康風險和染疫死亡增加有關。

他說，大多數重覆染疫者可能安然無恙，但「你可能是少數不幸者之一。」

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）近期也引用該研究，呼籲室內公共場所戴口罩。她說，「研究發現，一些重覆感染者罹患腸胃道、腎臟、心理健康、肌肉骨骼、神經系統與糖尿病風險更高。與未感染者相比，染疫者出現長期健康狀況風險高出三倍。」

麻疹與水痘等病毒相對穩定，意味著疫苗接種非常有效，但新冠肺炎病毒並非如此。

自2020年疫情發生以來，新冠肺炎病毒發生多次劇烈變種。2020年末感染主導加州病毒者，在緊接著而來的夏天，很容易感染Delta變種，倖存者可能又面臨另一個Omicron變種風險。隨著加州逐漸被一系列Omicron亞變種包圍，最新的BA.5顯示對再次感染者特別「熟悉」，甚至能針對僅在幾週前感染早期Omicron變種病毒者。

專家稱，第二次染疫的急性期可能比第一次溫和，但與僅感染一次者，之後的攻擊仍會對身體造成更廣泛的長期損害。這就好比地震，餘震可能沒有首次地震那麼嚴重，但累積起來會增加更多破壞。

另一項在「普通內科期刊」上發表的研究發現，2020年4月至2021年2月間，1038名染疫者中，近30%出現長新冠，最常見的是住院患者出現疲勞和呼吸急促。

加大衛生系統首席臨床戰略官福斯特（Anne Foster）說，在此波之後的長新冠狀況是未知的，「人們確實要意識到這種額外風險不會消失，許多人在近兩年半的防疫感到厭倦，但這些防疫仍很重要。」

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