曾當遊民5度染疫：因接種加強針被拒

曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

最近一波疫情導致感染病例再次上升，很多從未感染新冠病毒的人第一次中招，也有人已多次感染。加州 一名男子至今已感染五次，頻繁感染的原因是因為他曾是一名無家可歸者，並在獲取疫苗 加強針時遇到諸多困難。

亞裔占18.5%的加州聖荷昆縣（San Joaquin County）居民Nick Worrell ，在過去很長一段時間，曾是無家可歸者，現已找到住所。日前 Worrell 被邀請參加少數族裔媒體中心舉辦的專題討論，他現身說法，敘述多次感染的經歷以及背後原因。

Worrell表示，疫情至今已感染五次，其中三次是在無家可歸時被傳染，他的妻子也不幸中招。 Worrell回憶最初推廣疫苗時，一些工作人員特意來到遊民 營地，為他們接種疫苗，「這樣的做法比較有效，很多營地的人都願意接種，因為對於遊民來說，很難去接種點打針」。

但就在接種加強針時，Worrell遇到很大的麻煩，他沒辦法用疫苗卡或手機保存的記錄證明已接種過兩針疫苗，因為大部分遊民沒有手機，對於沒有固定住所的這個特殊群體來說，疫苗卡也很容易丟失。 Worrell說，沒辦法證明自己已接種前兩針，就很難獲得加強針，「我的親身經歷就是這樣，因為無法提供書面證明，我就被拒絕接種加強針，因此一次次地感染新冠」。

Worrell在線上專題討論中建議，需要向遊民提供一些辦法，證明他們已打過兩針疫苗，如果能讓遊民接種加強針更加方便的話，他相信這個群體重複多次感染的問題會避免。

對於Worrell提出的問題，聖荷昆縣公共衛生官員 Dr. Maggie Park表示，遊民容易丟失疫苗卡，政府部門應設法幫助他們證實接種歷史。 Park指出，公共衛生部門可利用電腦系統，通過姓名、電話重新打印接種卡，但讓無家可歸者去公共衛生大樓拿這些疫苗卡，也是一個難題。

聖荷昆縣公共衛生官員 Dr. Maggie Park表示，如果通過電腦就能查詢到疫苗信息，這樣會對遊民更有幫助。（會議截屏）

根據相關數據，聖荷昆縣的遊民相對加州其他各縣更多，社區組織者Zonnie Thompson表示，該縣的遊民數字從2019年的925名，現已增長到3000-5000名，據悉2022年的統計數據還未正式公佈，但官方統計數據一般都比實際情況要低。