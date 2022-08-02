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華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

雲層徘徊 南加周四前恐再現雷暴

本報記者／洛杉磯報導
位於河濱縣南邊，聖地牙哥縣北邊的華納泉（Warner Springs）8月1日和未來幾天的天氣預報。（翻拍自iPhone手機天氣頻道）
位於河濱縣南邊，聖地牙哥縣北邊的華納泉（Warner Springs）8月1日和未來幾天的天氣預報。（翻拍自iPhone手機天氣頻道）

加州部分地區8月1日出現雷暴和閃電，雲層和季風濕氣也在該地區徘徊。河濱縣和聖伯納汀諾縣因受到暴風雨襲擊，產生1至2吋降雨，當局已發布山洪觀察警報，直到1日下午3點45分為止結束。

山洪觀察警報意味著在內陸地區的任何小溪、溪流、高速公路和地下通道附近，預計會發生山洪，並可能危及生命。官員們說，可能會發生山洪的地方，包括華納泉（Warner Springs）和橡樹林（Oak Grove）之間，以及 Aguanga和Cahuilla Indian Reservation之間的79號高速公路沿線地區。當局要求居民保持警惕。

洛杉磯和橙縣當天看到一些雲和微風，最高溫度為華氏83度。接下來的幾天，情況將保持相似。

1日山谷出現溫暖的氣溫，有約20%的雷暴機率，和華氏94度左右的高溫。衝浪者當天在海灘上看到良好的條件，海浪高達三至六呎，最高可達76呎。當天山區有50%的機率出現高達華氏80度的雷暴。沙漠會很熱，達到97度，有20%的機率出現雷暴。

雖然8月2日應該是晴天，但預計雷暴將在4日之前在某些地區回歸。

在7月31日，大約有30名司機被困在通往Big Bear的38號高速公路上的車裡，因為大雨將泥土和碎片帶到38號高速公路上。根據國家氣象局的數據，聖伯納汀諾的Angelus Oaks地區的降雨量只有1吋多一點，但已足以讓2020年埃爾多拉多大火（El Dorado fire）留下的燒傷疤痕流下泥漿。

更北邊，死亡谷國家公園（Death Valley National Park）因快速流動的洪水破壞道路而關閉。據加州交通廳稱，山洪還襲擊了莫哈韋國家保護區（Mojave National Preserve），通往保護區的主要道路因水災而關閉。

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