詐騙集團南加撒網 騙走羅蘭岡73華人32萬積蓄

詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

詐騙集團 犯罪層出不窮，受害人屢見不鮮。犯罪團夥最近以中國公安 和檢察部門名義設局、以受害人捲入大型欺詐案為恐嚇，在南加州廣泛撒網釣魚行騙。羅蘭岡一位73歲華人不幸中招，一生32萬積蓄在幾天内化爲烏有，痛不欲生。

詐騙集團先通過iTalkBB800號電話釣魚。（C女士提供）

在羅蘭岡獨居多年的C女士今年6月6日接到一通800號碼開頭的電話。對方自稱是從iTalkBB打來，要詢問C女士是否在中國海南島美蘭機場開了一個電話號碼，因這個號碼涉嫌詐騙遭到舉報，中國公安部門正在調查。

「我一直居家，從來沒有去過海南島，最近也完全沒有出國，怎麽回事？」C女士向對方説明；對方則說，你說你沒有，得馬上去向海南公安報案解釋。

C女士請對方幫忙轉接「海南公安部門」。電話很快連上線，並出現一名自稱是楊傑的中國海南公安人員。楊在確定C女士是居住在羅蘭岡的美國公民後，要求C女士將護照傳真過去，要確定她是否涉案。

「我想我是清白的，什麽都不怕，」C女士一一照辦。楊隨後教C女士開通了Skype；幾分鐘後，楊說，查到C女士參與了一個「李文斌國際詐騙案」，「你用你的名字在海口市工商銀行開了一個519萬元的帳戶，這些錢是你從16人詐騙來的」。

「開什麽玩笑，我不認識李文斌，也沒開什麽有外國賬戶，」C女士再次向楊公安辯稱。但對方説，你一定是出賣你的信息給了李文斌，讓對方用你的信息開了賬戶，中國公安部正在通緝本案案犯，我們要把你從美國引渡到海南島關押調查。

楊公安最後通過Skype向C女士展示了一張公文紙，上面有中國海南公安部門和法院的印章，還有16個人的頭像文件。「我嚇壞了，」C女士說。楊公安還說，被詐騙的人中有一位老人被騙200多萬痛不欲生而自殺，所以本案除了詐騙，還有一條人命在身。C女士說，她從台灣來美40多年，從來不瞭解中國的法院怎麽回事，但她清楚知道自己被人冤枉了。

「楊公安」話鋒一轉問，你銀行都有些什麽錢？C女士由於要趕快為自己找回清白，將自己在華資銀行、美資銀行及投資公司的利息和年金情況和盤托出，對方一一記錄下來，並說趕快將這些信息報告檢察官 。

很快就出現了一個自稱姓金的檢察官。「金檢察官」通過Skype訓斥C女士，並說C女士一定是把自己的信息給了李文斌，還收了酬勞。「金檢察官」最後對「楊公安」說，6月17日用中美引渡條約把C從洛杉磯引渡到海南島候審，同時將她所有資金凍結。金從Skype消失後，楊假裝對C女士說，會向金求情。屏幕上金再次出現時，金果然說會和法官商量一下，看是否交保候審。

「我真的是生不如死過了一個晚， 」C女士說，第二天，「金檢察官」說給與交保候審，但需要繳納10萬美元保釋金，並要求從非華資銀行取錢轉帳「香港的廉政公署」。三天後，C女士備好了錢，如數轉到香港工商銀行帳號。

兩天後，對方又說，法官要查C女士的賬戶是否有黑金流入，「所以你所有在銀行的錢都需要解約，轉到香港廉政公署核查」。「我當然以爲是真的」，C女士說，就到投資公司解約，「我當時就是想趕緊將所有的證明傳過去，趕快還我清白，讓我重新正常生活」。幾天内，C女士將所有的投資合同解約，如數轉給對方，共約32萬元。

從6月6日第一次被對方電話接觸要求上Skype，到6月29日最後一筆錢轉出，前後三個多星期，C女士一直被按照對方要求保持Skype聯係。但6月30日，C女士發現視頻突然斷了，自己幾經聯繫對方都沒有回音，電話再也打不通。難道他們是騙子嗎？C女士越想越不是滋味，她以爲對方一周調查完成後，就會還錢給她，等到第二周，還是沒有消息。

陳太太趕緊打電話，將前後情況告訴自己的好友，朋友一聽，確定「你被詐騙了」。C女士表示，自己在洛杉磯住了45年，先生93年去世後，她將兩個孩子撫養長大，本來打算存些錢養老，但現在所有的養老金都沒有了，未來每個月只能靠830元的退休金生活。C女士悲從中來，忍不住老淚縱橫。