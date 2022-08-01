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詐騙集團鎖定獨居老人作案 有套路

記者楊青／洛杉磯報導

詐騙集團犯罪手段不斷翻新，很多時候防不勝防，尤其是獨居的老人，上當受騙接二連三。事實上犯罪集團作案通常有一定套路，仔細分析有跡可循。

在C女士受騙案中，歹徒首先用800開頭的電話號和女性接近受害人，放鬆受害人警惕；第二步是用大型案件的捲入來威脅受害人；第三是用假造公權力印章和文件給受害人施壓，受害人急於表明自己的清白，而且潛意識對公權力的信任和害怕，對犯罪團夥給與配合；第四是切斷受害人和外界聯繫，以便成功操控受害人。

在C女士的受騙案中，詐騙團夥讓受害人開設了Skype監視系統，要求受害人每天保持聯繫。名義是確保受害人交保候審，而受害人又因爲自認清白，甘願被對方監視，正中歹徒圈套。

C女士整個受騙過程長達三個多星期，期間她沒有跟任何人透露，因為對方要她簽署了保密協議，並威脅透露信息將被罪加一等，受害人因此沒有對自己在外地的兩個女兒和身邊的好友透露任何事情，完全切斷與外界聯繫，這正是犯罪團夥的殺手鐧。

加州近年騙案屢見不鮮，其中相當部分的受害人都是獨立居住的年長者，或者平常與周邊人交往不多人士。千方百計切斷受害人與外界聯繫，正是騙案屢屢成功的關鍵。

詐騙集團 加州 南加

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