短租屋新亂象 歹徒踩點華人社區偷盜

Airbnb宣布全球永久性禁止平台民宿辦趴，除防疫考量外，也為睦鄰。（路透）

新冠疫情 後，酒吧及俱樂部關閉，租屋辦派對崛起，近期更傳出富裕社區的大豪宅，在出租平台（Airbnb）被當做派對屋（party house），給屋主和鄰里帶來麻煩的訊息。一些華人 社區的房屋也有類似遭遇，原本是出租一晚，沒想到來了一、兩百人；甚至有華人屋主因在中國不知情，不法分子乘機在社區踩點，一段時間後周遭社區陸續遭竊。

華裔律師、哈岡華人協會會長方孝偉表示，近日與縣警局交流，得知哈岡山上的一些大房子被當做Airbnb短租。但鄰里之間以為Airbnb只是給遊客短租，殊不知來了一、兩百人，門口還有人收門票錢，屋內有VIP包廂，內部更銷售酒、大麻等，更可能還有毒品交易。他表示，原來警方已在調查這些案子，但民眾不知道，看來要多跟警方接觸，才知道真實情況。

核桃 市市長伍立倫表示，該市不允許短租屋，如出現短租或派對屋，居民舉報後都會請警方驅散並追究主辦人。他表示，這樣的事件多發生在幾千平方呎的大豪宅，還有不少屋主是華人，人在中國委託經紀管理，被當做短租甚至派對屋，屋主都不知情。

伍立倫說，更糟糕的是，有身分可疑的人租下房屋後，乘機踩點了解周邊社區。在租賃之後的一段時間，周邊房屋陸續遭到盜竊。早在90年代，就出現過犯罪分子長租一處房屋為據點在社區盜竊，如今更加方便和便宜，只要在Airbnb上短租即可。核桃市府規定不可短租、分租或轉租，但在警方制止後不久，又悄悄掛牌上線，難以執法。

一些人透過短租屋平台租下大宅辦派對，早先曾惹出事端。Airbnb曾允許屋主自行決定是否可讓出租場所舉辦派對和活動，但因糾紛太多，2019年底，Airbnb禁止平台的房宿和所謂的派對場所舉辦公開邀請的派對。

但疫情後，在酒吧和俱樂部關閉的情況下，更多人租屋舉辦派對。於是2020年8月，Airbnb推出了一項臨時禁令，禁止在其房源舉辦所有類型的派對和活動。但今年4月，在匹茲堡一處Airbnb民宿發生槍擊案，造成二死八傷。Airbnb近日宣布，全球平台提供的民宿永久性禁止舉辦所有類型的派對和活動。Airbnb表示，「久而久之，派對禁令已不僅僅是一項公共衛生措施，而是發展為一項支持屋主和鄰居的基本社區政策。」

Airbnb表示，違規的房客可以面臨帳號遭到停用，或永久被排除在平台之外。Airbnb表示，2021年，已有超過6600用戶因試圖違反派對禁令而遭停用，舉辦者大部分來自屋主，也不乏鄰居告發的例子。

華裔屋主譚女士經營一處短租屋，她表示，作為屋主，對這些開派對者深惡痛絕，因為他們會破壞傢俱、增加清潔支出，造成的損失是一晚的房費所無法彌補的。Airbnb即使停用帳號，也不能杜絕問題，因為這些房客只要花幾分鐘重新註冊新帳號即可。短租屋主的社群裡都會分享很多小撇步，例如屋主可在門口的門鈴安裝監控器，能看到人數，若情況不妙就可報警。即便是屋主人在中國也可以監控，避免不良經紀將房屋移做他用。