無證按摩店查不怕 爆欠薪還毆打員工

視頻顯示女老闆拽著Y女士的頭髮躺在地上。（視頻截圖）

聖蓋博 谷地區一些非法按摩店亂象叢生，除了提供色情服務，近日有員工表示，早先被警方調查並逮捕其中一名女負責人的一家按摩店，疑似仍在無證經營。另外一位合夥老闆拖欠工資，並毆打華裔員工。證據視頻顯示，被打的女員工甚至被扯頭髮扒光衣服，最終造成其頭部受傷，脖頸和肋骨挫傷。

受害人Y女士表示，她在南艾爾蒙地 一家按摩店工作。去年這處按摩店的華裔女老闆被警方以人口販賣和賣淫等罪名逮捕，但其合夥的越南 裔女老闆仍在繼續經營，且有三家按摩店。Y女士在其中一家店工作，最近被朋友告知，牆上掛的營業執照是假的，她就找店主理論，並要求發放拖欠工資，沒想到爆發衝突，女老闆和另外兩個越南裔女員工一起打她。

Y女士手臂和臉上都留下一些抓痕。（Y女士提供）

毆打過程被另一位華裔員工錄下來，視頻中顯示，Y女士被扒光外衣，只剩貼身衣物，女老闆更拽著Y女士的頭髮躺在地上，另外兩名女員工試圖分開兩人。當時Y女士的友人電話通知了Y女士的男友，男友趕到時，女老闆便打電話報警。Y女士表示，自己和男友英文不好，無法向警方清楚描述。雖然老闆拖欠她工資，但警方要求她不要繼續待在店裡，請她離開。

Y女士展示了被拽下的大把頭髮，以及手臂和臉上留下的一些抓痕。當日晚些時候，Y女士感到胸口不適，前往醫院做透視檢查，醫生檢查後建議她去急診。她展示給記者的醫院檢查報告上，顯示初步診斷為頭部受傷，脖子和肋骨挫傷。Y女士覺得非常氣憤，於是再次報告警方，警方報告顯示是以攻擊(assaulting)罪立案。

Y女士展示被拽下的大把頭髮。（Y女士提供）

本報早先報導，洛杉磯縣警局去年在華人聚居地區進行一系列掃黃行動，其中被逮捕的一人為聖蓋博市華女。檢方起訴罪名包括人口販賣（human trafficking）、賣淫等重罪。但這位華女向本報聲稱，涉事的兩家按摩店店主不是她，她只是在那裡「幫忙」，店主是一名越南裔女子。她說，她之前從事多年合法按摩生意，後來關店去涉案店裡幫忙，平時就是做一些做飯、買東西的事情，並不是店主。

被指稱為越南裔女老板經營的三家店，除了南艾爾蒙地的這家店，另兩家位於艾爾蒙地市及聖蓋博市。

一位不願具名的男性顧客向本報透露，這家南艾爾蒙地按摩店確實涉及色情服務，並有亂收費現象，沒有美容相關證書，卻要給他治療臉上的痘痘，即使顧客表示不需要，也強制推銷服務。這家按摩店在網上的評價中，一些男性顧客評論點名一些女孩服務非常好，每一個「都有不同的床邊禮儀和特殊技能」。

對此，洛杉磯縣警局天普市分局警佐Oscar Lopez表示，該局正在調查該案，假如有現象證明有人口販賣的現象，將會諮詢或轉交給人口販賣辦公室。目前對該店的執照問題還沒有進一步信息，不過他表示將會仔細調查。