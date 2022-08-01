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病毒變異快 加州重覆感染從2%激增至14%

編譯組╱綜合外電報導

新冠變種病毒Omicron 亞型變異株BA.5傳染力極強，擅長閃避人體免疫系統，許多民眾感染新冠康復數周後，再度感染新變種病毒。例如聖荷西市長李卡多 (Sam Liccardo) 兩個月前新冠檢測陽性，恢復健康後，上周再度感染新冠。

李卡多最近推文表示，病情輕微，有時情緒受到影響。他鼓勵民眾積極進行檢測，遵循聯邦疾病防治中心規定。

根據負責拜登總統的醫生，總統上周六檢測陽性是病毒反彈，並非再度感染。醫生指出，拜登總統7月21日檢測陽性後，曾使用反病毒藥物Paxlovid，隨後檢測陰性，上周六病毒反彈應該受到藥物治療的影響。

根據加州公共衛生廳，加州今年7月前三周，共出現5萬個以上再感染新冠病例，大約每七例就有一例為再感染（約14%）。另外加州公共衛生廳資料庫顯示，過去46周，共出現35萬宗再感染病例。相對之下，去年9月Delta 變種病毒大流行時，再感染病例只占全部新冠病例的2%。

自從2020年新冠疫情爆發後，社區採取各種防疫措施，包括封閉管理、社交距離、接種疫苗。種種防疫措施都起了作用。一般人印象中，如果感染病毒恢復健康後，免疫功能應當相當強，再度感染可能性微乎其微。舊金山加大醫學主任瓦卻特醫師 (Dr. Bob Wachter) 說，這種思維過去說得通，現在情況完全不同了。

目前新冠亞型變異株不斷出現，感染新冠病毒產生的抵抗免疫功能顯然無法抑制新型變種。雖然感染新冠病毒後三個月內，一般不會再度感染同一類型病毒，但可能無法抵禦新型變異株。

屋崙小學教師梅莉雅絲 (Sophie Meryash) 過去九個月間連續感染三次新冠。她說，新冠疫情爆發後，她與室友都小心防範，直到去年夏天完全接種疫苗後，她們感到非常放心，開始正常社交，參加派對，沒想到一年不到，連續感染三次病毒，甚至發高燒、喪失嗅覺與味覺。

舊金山加大傳染病學專家陳子平教授 (Dr. Peter Chin-Hong) 表示，病毒變異異常頻繁，社區群體免疫顯然無法持續過久。Omicron 亞型變異株BA.4 與BA.2.12.1 出現後，出現傳染力極強的BA.5，疫情演變情況難以掌握。陳子平強調，即使感染新冠後康復，這並非表示將可避免再度感染，但民眾也無須過於恐懼，只需要提高警覺，身體有狀況時隨時檢測。他再度強調，疫情終將過去，且由於群體免疫關係，民眾抵抗力將會增強。

檢測 疫情 加州

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