華媒平台 驚見殺中國佬貼文

所謂求職者發送的仇視華人郵件。（受訪者提供）

「華人 社區網絡資訊媒體平台推送仇恨殺光華人帖文，令人不安」，華人居民何先生近日向本報反映，一家華人網絡媒體資訊平台，在推送求職資訊時，將一名自稱是求職者的仇視華人郵件，推送至何先生的郵箱。何先生表示，看到推送內容，感到無比震驚，令他對華人在海外處境更為憂心。

何先生說，他日前在某華人資訊平台申請平台推送求職者郵件資訊，時常收到一些求職者的求職信息。日前，他收到一則資訊，顯示求職者是一名「女性」，工作年限十年以上，屬於綠卡 身分，學歷為博士，求職意向是信息技術經理或主管。但令他震驚的是，這則求職郵件使用的題目竟然是「殺中國佬」，而用英文標註了對華人侮辱的詞「CHINK」。

「CHINK」一詞，據維基百科，意思是窄眼、小縫隙、瞇瞇眼，是英文中一個種族性侮辱用語，對象是華人、中國人或東亞地區人士，中文常翻譯為「中國佬、中國豬」。美國排華法案通過後，CHINK一詞就開始流行起來，是當時對華人種族歧視 的象徵。種族主義者在焚燒唐人街，甚至用私刑（絞刑）時，就是用這個字眼。CHINK的侮辱性，與針對非裔的NIGGER一詞齊名。

何先生表示，他打開這名求職者的郵件內容，看到該求職者期望薪資是每小時超過21億元，一看便知對方並非真正的求職者。再一看其簡歷，寫著「2015年1月至2015年2月，IVY屠殺中國人學院，武器類效率屠支學博士」，隨後還有「殺光支那人殺光支那豬，支那人沒有一個是無辜的，殺殺殺」。在工作及實習經歷一欄中，寫著「1962年2月至2022年7月，屠殺中國佬會館。」，職位：屠支大佐，部門：屠支部，工作職責：專門虐殺帶有支性的中國佬，因為中國人太賤了。後面還有一些不堪入目、無法名狀的侮辱華人文字。

何先生認為，一個為華人服務的資訊媒體平台，推送極度侮辱華人郵件資訊，實在太不負責任！讓他匪夷所思，無法理解和忍受。他致電該資訊平台反映情況，希望立即做出改正，但致電卻沒有人應答。

作為久居南加聖蓋博谷的華裔移民，何先生說，或許一些讀者認為，發這種侮辱華人的所謂求職者，一定是精神變態，以此發洩壓抑情緒。但何先生並不這樣理解，他說他在美國久居多年，耳聞目睹很多人莫名其妙對華人產生歧視，發洩仇恨。藉著郵件寫這則仇恨華人文字的也一定是華人，而且文字間很有邏輯，精神疾病者是不會寫出類似有條理的文字。而且這個人將這些文字夾雜隱藏在求職簡歷中，藉著華文資訊平台推送，實在是經過精心巧妙準備，不易被平台發現刪除。

何先生指出，關鍵是作為一個華文資訊平台，在華人社區也有一定受眾，對此仇視華人族裔言論文字，竟然在推送郵件時毫無察覺，且在網上搜索也都能看到。平台缺乏責任感，實在令人失望。他說，華人在美的生活環境堪憂，頻受歧視和威脅，大家也心知肚明。華人社區資訊平台應該在發現這類資訊時，第一時間屏蔽，然後報警。

何先生說，他或考慮通過司法途徑，對該資訊平台提告，以警示華人社區網絡媒體增強對所傳播資訊的責任感。