我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

平台推送仇華郵件 律師：可提告

記者啟鉻／洛杉磯報導

南加讀者何先生向本報曝光華人社區資訊網絡媒體平台，向用戶推送仇視華人郵件，令人震驚無法容忍。何先生表示，他或提告，以此警示網絡媒體平台需要擔負責任。華人律師對能否提告有不同解讀。劉龍珠律師認為，讀者並無理由可以提告。方孝偉律師表示，若該網絡媒體平台有一定規模，可以提告，但需要找到合適律師。

劉龍珠認為，發這則瘋狂仇視華人郵件的並非這家網絡媒體平台，只是作為一個傳播平台。華人讀者看到這則帶有歧視華人郵件，感到受傷，想提告網絡媒體平台。但首先需要提告發帖人，只有如此，才有可能告媒體平台。劉龍珠認為，這位讀者沒有理由提告。

他並表示，若讀者告發帖人，首先要告其誹謗，但發帖者叫囂謾罵性的言論，針對目標的是華人族裔群體，並非有具體的個別對象，也無對具體事件評價，在法律上並不構成誹謗。此外，發帖者所寫的內容很空泛，並沒有指針對華人族群中某個人。所以從法律上來說，發帖者並沒有違反美國法律。讀者要告發帖人從法律層面上說，並無提告依據。建議讀者再與該媒體平台溝通，要求刪除仇恨華人郵件。相信該平台發現問題，會很快整改。

方孝偉則表示，推送仇恨華人郵件的網絡媒體平台，應該是缺乏審查標準機制，即一旦發現類似歧視華人帖文，應該立即屏蔽並報警。這也給許多媒體一個重要警訊，就是如果沒有設立審查標準，就應盡快設立，否則會引起糾紛，甚至被告。

方孝偉指出，所謂提告，不是僅僅對或錯的問題，要看被告是否很有錢，是否犯錯，或是不該犯的錯卻出現犯錯。如此就可提告。加州有數十萬名律師，很多律師沒有事情做，就會找這樣的案子，打官司。如果要告這個媒體，也有看被告是否與足夠規模及影響力。若很小規模，就不太可能去告，因為太小，即使告贏了媒體就關門了事。若有一定規模，就可去告。

方孝偉說，作為媒體公司，照例都會購買專業責任保險。如被告媒體有這類保險，一旦被提告，保險公司就會找律師，考量是否可能輸掉官司。若認為雖然原告不是很有理由，但公司輸掉官司的可能性是20%，就會提出和解。若輸掉的機會更高，就會很快與原告和解，而且和解賠付金額很高。所以他認為這位讀者可以去告，但前提是需要找到合適的律師。

華人 保險 歧視

上一則

好市多蛋黃派 購買要看ID

下一則

華媒平台 驚見殺中國佬貼文

延伸閱讀

Lollapolooza音樂節登場 芝衛生局籲勿用非法藥物

Lollapolooza音樂節登場 芝衛生局籲勿用非法藥物
華媒傳播仇視華人言論 南加讀者向本報表達擔憂

華媒傳播仇視華人言論 南加讀者向本報表達擔憂
身障人士搆不到廁所洗手液 華人餐廳挨告私了賠五、六千

身障人士搆不到廁所洗手液 華人餐廳挨告私了賠五、六千
喬治王子郡公校 口罩令引爭議

喬治王子郡公校 口罩令引爭議
防盜？郵箱被小偷撬開 郵局換新鎖 舊鑰匙竟能開

防盜？郵箱被小偷撬開 郵局換新鎖 舊鑰匙竟能開
強盜都嫌美國 遇惡人怎麼辦

強盜都嫌美國 遇惡人怎麼辦

熱門新聞

滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案照片）

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

2022-07-27 02:20
劉女士在7月6日檢測出新冠陽性。（劉女士提供）

華男與新冠妻密切接觸8天 竟沒被傳染 秘訣是？

2022-07-24 13:32
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害