平台推送仇華郵件 律師：可提告

南加讀者何先生向本報曝光華人 社區資訊網絡媒體平台，向用戶推送仇視華人郵件，令人震驚無法容忍。何先生表示，他或提告，以此警示網絡媒體平台需要擔負責任。華人律師對能否提告有不同解讀。劉龍珠律師認為，讀者並無理由可以提告。方孝偉律師表示，若該網絡媒體平台有一定規模，可以提告，但需要找到合適律師。

劉龍珠認為，發這則瘋狂仇視華人郵件的並非這家網絡媒體平台，只是作為一個傳播平台。華人讀者看到這則帶有歧視 華人郵件，感到受傷，想提告網絡媒體平台。但首先需要提告發帖人，只有如此，才有可能告媒體平台。劉龍珠認為，這位讀者沒有理由提告。

他並表示，若讀者告發帖人，首先要告其誹謗，但發帖者叫囂謾罵性的言論，針對目標的是華人族裔群體，並非有具體的個別對象，也無對具體事件評價，在法律上並不構成誹謗。此外，發帖者所寫的內容很空泛，並沒有指針對華人族群中某個人。所以從法律上來說，發帖者並沒有違反美國法律。讀者要告發帖人從法律層面上說，並無提告依據。建議讀者再與該媒體平台溝通，要求刪除仇恨華人郵件。相信該平台發現問題，會很快整改。

方孝偉則表示，推送仇恨華人郵件的網絡媒體平台，應該是缺乏審查標準機制，即一旦發現類似歧視華人帖文，應該立即屏蔽並報警。這也給許多媒體一個重要警訊，就是如果沒有設立審查標準，就應盡快設立，否則會引起糾紛，甚至被告。

方孝偉指出，所謂提告，不是僅僅對或錯的問題，要看被告是否很有錢，是否犯錯，或是不該犯的錯卻出現犯錯。如此就可提告。加州有數十萬名律師，很多律師沒有事情做，就會找這樣的案子，打官司。如果要告這個媒體，也有看被告是否與足夠規模及影響力。若很小規模，就不太可能去告，因為太小，即使告贏了媒體就關門了事。若有一定規模，就可去告。

方孝偉說，作為媒體公司，照例都會購買專業責任保險 。如被告媒體有這類保險，一旦被提告，保險公司就會找律師，考量是否可能輸掉官司。若認為雖然原告不是很有理由，但公司輸掉官司的可能性是20%，就會提出和解。若輸掉的機會更高，就會很快與原告和解，而且和解賠付金額很高。所以他認為這位讀者可以去告，但前提是需要找到合適的律師。