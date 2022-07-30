通膨壓力 月餅商家打價格戰 民眾貨比三家先觀望

南加州華資超市月餅上市，口味琳琅滿目。（記者楊青／攝影）

將近半個世紀來罕見的通貨膨脹，加劇南加州 今年的中秋月餅銷售買壓，雖然商家千方百計從價格和口味上照顧各個消費層次需要，但月餅市場總體價格普遍上升，商家面臨的競爭比往年更激烈。

今年的農曆中秋節落在9月10日（周六），加上是後疫情的第一個中秋節，不少華人 都有慶祝和聚會計畫。不過雖然相當部分華資超市的進口月餅本周開始已大規模上市，本地糕餅商家也從本周開始招募訂單，但不少民眾和團訂社團表示，目前仍在觀望和比較，採購暫時按兵未動。

大華、168、夏威夷、大中華、香港等許多華資超市，進口月餅本周已開始大規模上架，月餅專櫃區各種品牌、口味和價格的月餅琳瑯滿目，不少超市的月餅種類多達數十種，金華、美心、咀香園、陶陶居、京華、彩香居、瑞穗、生計等等傳統品牌，從幾十元一盒的傳統口味，到近百元的創新精品；從不到十元的單品到多種口味的綜合月餅禮盒，從廣式到台式和蘇式，應有盡有。

進口商家表示，傳統口味仍是南加州今年中秋月餅的主角，同時一些商家也嘗試進口新口味月餅調節市場，所以除蓮蓉、紅豆、棗泥、火腿、五仁、什錦以及素食月餅外，一些超市還採購了榴蓮、流心、拔絲等特殊品種，為吸引小朋友，一些超市還有蜘蛛俠版和小黃人版月餅。

橙縣知名月餅品牌代理商表示，消費者雖然喜歡新穎，但中秋節畢竟是華人根深蒂固的傳統節日，就像美國的感恩節，一定會有烤火鷄和玉米，所以每年的月餅市場即便有些翻新花樣，但還是以傳統口味為主，而且因為是一年一度，很多民眾除了希望少糖少油外，並無特別排斥。

不過商家表示，由於移民 人口的改變，年輕華人和新移民對月餅的口味要求也在改變當中，比如不少年輕人喜歡冰皮月餅，最近一兩年冰皮榴蓮月餅更是得到一些大陸新移民的厚愛，雖然因為製作和保溫運輸成本使這些月餅的價格常常高達近百或上百元，消費者還是趨之若鶩。

部分進口商表示，今年的進口月餅確實因為運輸成本增加，批發價格有所提高，但不同超市和分銷商還是有自己的定價，所以不同商家的月餅可能出現不同價格。也不排除一些超市為吸引客人，今年的漲價幅度反而低於通膨幅度。

不少華人表示，今年的月餅價格上漲是預料當中，所以預算也會比往年更多。華人林先生表示，逼近中秋，一年一度多花些錢讓全家團聚高興，也是值得。

但華人李先生表示，因為今年以來的大幅通膨，幾乎所有東西都兩位數上漲，他必須精打細算。不久前他和家人在小西貢越南人的市場找到類似月餅的美食，不但口味多種而且非常接近華人傳統月餅口味，且價格只有傳統月餅的一半。雖然家人都笑他小氣鬼，但他還是決定今年將發開新的美食點心，讓家人過個不一樣的中秋節。