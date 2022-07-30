兆彩頭獎12.8億 史上第二 購買量增5倍

今日兆彩（Mega Millions）頭獎預期超過12億元史上第二高位。（記者楊青／攝影）

將近105天連續29期無人猜中的兆彩（Mega Millions）頭獎，29日午後躍升至超過12億元，創下歷史第二高位。華洋民眾在當晚8時開獎之前衝刺購買，最後一分鐘爭試手氣，各地彩票銷售量再度爆表。如果有人中獎，可一次性領取現金7億4720萬元。

聖蓋博 谷各地的彩票販售點29日中午顯示的兆彩頭獎獎金為9億9000萬元，但午後買氣持續暴增。megamillions.com預測，到美西時間當晚8時開獎前，頭獎總額將升至12億8000萬，超越原歷史第二高位10億5000萬元。

兆彩頭獎在26日以8億8000萬元躍居歷史第三高位，之後三天又暴漲4億，平均每天售出1億3000萬元，增速幾乎是平常五倍。雖然此次高達九位數的頭獎中獎機率為1：3億2,500,000，但這個彗星撞地球的機率，並不能阻擋聖蓋博谷華裔民眾的熱情，許多連續投注落空的民眾，29日抱持著堅持就是勝利的信念，繼續購買彩票。

29日之前最後一次開獎結果，雖然無人猜中頭獎，但加州 、佛州、伊利諾和俄亥俄各有一人，紐約和新澤西州 各有兩人猜中五個數字，各獲100萬元。

根據megamillions.com，今年4月15日開出一輪兆彩頭獎之後，過去104天中頭獎一直沒人中獎，但期間17個州分別有人獲得100萬二獎，這些州包括亞利桑納、阿拉斯加、加州、德拉維、弗羅里達、喬治亞州、伊利諾、馬里蘭、馬薩諸塞、新罕布夏、新澤西、紐約、北卡、 俄亥俄、賓夕法尼亞、德州、維吉尼亞。

此外，今年上半年的兆彩頭獎已有四位幸運者，他們分別是1月28日南卡萊羅納居民獲得4億2600萬元；3月8日紐約居民獲得1億2800萬元；4月12日明尼蘇達居民獲得1億1000萬元；4月15日田納西居民獲得2000萬元。