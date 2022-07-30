阿罕布拉停車「陷阱」 華人連吃2罰單

拖車還在路邊交接，就有工作人員跑出來開罰單，卡點相當準。（鹿強提供）

阿罕布拉華人 日前在家門口路邊接收拖車從外州運來的車時，人還在車旁，就被阿罕布拉市府代理公司連開兩張停車罰單，讓他非常火大，認為阿市府惡意執法，通過開罰單來創收。實際上聖蓋博 谷各個城市奇葩的停車「陷阱」不在少數。

阿罕布拉華人鹿強的女兒近日從外州搬回家中，22日早上8時45分左右在南Curtis道附近住宅門口，他正在接受託運公司託送回來的女兒車子時，突然過來一輛車身印有Inter-con Security的車子，下來一個穿黃色背心的男子，二話不說就給拖車司機兩張罰單，一張是早上8點到11點掃街的罰單，一張是停在消防栓前面的罰單。

鹿強當場傻眼，他說，他不介意開罰單，但是當時人還沒有離開，正在辦理交接的時候，前後不過幾分鐘時間，且也沒有影響掃街，對方衝過來不聽解釋，直接開罰單的行徑和搶劫有什麼區別？時間點卡的那麼準，顯然是有備而來，這種市府外包的公司開罰單是不是有提成？

鹿強說，他詢問對方名字，他覺得自己作為納稅人有權知道對方叫什麼名字，但是對方和做賊一樣跑回車子。兩張罰單加一起不過120元，但是政府這樣的行為讓人噁心，把供養他們的納稅人當作敵人一樣，罰之而後快。「阿市市府需要好好檢討他們的行為，當民眾需要執法者的時候，他們在哪裡？」而這種對公共安全不構成威脅的事情卻來得起勁，明顯是欺負百姓。

記者26日上午10時30分發電郵給阿罕布拉市府市議員，但是截至26日下午6時截稿時，並未得到阿市議員的回覆。

其實聖蓋博谷一些城市「奇葩」的停車規定不在少數，華人丁小姐日前早上在艾爾蒙地Cortada街9000號街區一處路邊停車，也莫名拿到一張掃街罰單。她早上到達該地，馬路對面標識上午要掃街，她只能停到馬路右邊，但是右邊掃街的時間是中午12時到下午5時，這就意味著無法在右邊停車超過中午12時，必須中間挪車一次，這樣的設計明顯是陷阱。

在巴沙迪那也有很多停車陷阱，日前華人Tina在當地停車，標記寫著兩個小時限時停車；Tina兩個小時後來挪車，將車子挪到前面100呎的地方，以為這樣就能再停兩個小時。結果還是拿到一張停車罰單，她寫信給市府理論，對方竟然說，挪車距離要至少一個街區才叫挪車，讓她非常火大。