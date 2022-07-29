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洛市居民 可領免費回收水澆花

編譯組／綜合報導
洛市居民可自水電局領取300加侖的回收水，用於澆灌戶外植物。（記者啟鉻／攝影）
洛市居民可自水電局領取300加侖的回收水，用於澆灌戶外植物。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯市區雖然限制戶外澆灌每周兩日，但是擔心院子植物乾枯的民眾可以考慮領取免費回收水。洛市市長賈西提（Eric Garcetti）28日宣布，洛杉磯動物園（L.A. Zoo）停車場與洛杉磯格蘭岱水回收廠（Los Angeles-Glendale Water Reclamation Plant）的回收水領取站，即日起重新開放，但是每人每次限領300加侖。

L.A. Zoo的時間為每周一上午8時至下午2時， L.A.-Glendale Water Reclamation Plant則為每周四、五、六日的上午8時至下午3時。除了限量需自備容器外，領水者還必須是水電局的有效客戶，並須現場填寫申請書，與接受訓練課程。

賈西提表示，時節進入最炎熱的夏季，市府希望每個市民都能節水，但也會盡可能協助節水。市議員歐法若（Mitch O'Farrell）則說，回收水也是節水的一環，因為回收水能夠免除利用飲用水的浪費。

洛市水電局則說，回收水發放計畫最早是在2016年展開，2017年與2018年也都有，2022年開始後希望一直供應到秋季，如果來年的水量充沛，他們才會重新評估計畫的必要性。另外，水電局也在考慮擴大回收水的範圍，納入谷地與南洛杉磯。

L.A.-Glendale Water Reclamation Plant過去40年來所回收的水都用於澆灌洛市公園地，不過市長賈西提曾經發下豪語，要在2035年達到洛市用水全面回收的目標。而更宏大的目標是，回收水經過處理後，還能成為飲用水。

洛杉磯 賈西 動物園

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