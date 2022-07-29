洛縣疫情未惡化 口罩令暫延後

洛杉磯縣暫緩實施全面室內口罩令，但公衛局長費若仍強調口罩可以避免染疫。（資料圖片）

洛杉磯縣新冠新增病例減少，原定7月29日執行的室內全面口罩 令可望延後。雖然原先的口罩令仍然有效，即大眾運輸工具的室內空間，計程車、Uber與Lyft車內，機場、醫院、監獄，與部分店家內必須配戴口罩，但是一般營業處所、會展場所、餐廳、健身房，學校的兩歲以上口罩令可望暫緩實施。

全面口罩令暫緩的主要原因是社區感染病例減少，與新冠住院病患降低。依照聯邦疾病防治中心（CDC）的標準，每10萬人有10個新增案例的縣份就算是高風險區，洛縣 公衛局則認定，如果洛縣連續兩周處於高風險區，就要恢復全面口罩令。但是本周以來的跡象卻出現和緩，最新住院率降到每10萬人9.7例。

因此洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）鬆口，表示洛縣可能會採取比較寬鬆的管制措施。不過，相對於洛縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）的樂觀態度，認為疫苗、篩檢與療程的演進，加上病毒本身的變化，口罩令實在沒有必要恢復，費若還是認為口罩能夠為民眾多一層防護。

另一個可喜的跡象是，Omicron BA.5亞型的感染高峰或許已經見頂。相較於兩個月前，BA.5亞型的比例僅占3%，但至23日止已達82%。從另一方面來說，或許已經沒有新的病患可供BA.5感染了，更何況BA.5的超強傳染力，連感染過的人一兩周後都會再得病。

從數據來看，洛縣因為新冠住院的人數自7月20日的高峰1329例後就緩步下降，27日為1239例、減少7%。因為新冠而必須住進加護病房（ICU）的人數也降至147人。而且許多住院病人是因為其他疾病求診，到醫院才被篩檢出感染新冠的。

另一方面，洛縣28日的一周每日平均新增案例也維持在6100人，比上周減少9%。雖然仍高，但已降到每10萬人425例了。同時，加州 公衛局的加州新冠評估工具（California COVID Assessment Tool）顯示，新冠傳染率降至0.98，也顯示疫情稍趨緩。不過，加州整體的感染率還在每10萬人308例，仍處於高風險群。