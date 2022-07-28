遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武

遊民討吃食、借用餐廳廁所，業主通常會給予方便。（Unsplash.com）

南加洛杉磯市一家華人 餐廳，近來發生一起與遊民 相關的事件。據華人業主表示，遊民一直霸占著餐廳的廁所，兩個多小時也不肯離去，老闆忍無可忍，不得不趕他走，沒想到，一場激烈的打鬥緊接著在兩人之間發生。

華人業主鄭先生在洛杉磯市中心擁有一家中餐廳，位於7街（7th Street）附近， 據他介紹，經常有很多遊民來到店中，有時候是來討要吃食，有時候進來用一下廁所，對此，餐廳已經習以為常。鄭先生說，「如果店裡剛好有多餘食物，我們就會給他們一些，借用廁所也不會阻攔。」

但不久前的一天晚上7時左右，有一名遊民進入餐廳，徑直走進廁所，他在裡面足足待了兩個小時都沒有出來。眼看餐廳馬上就要關門， 鄭先生於是敲廁所的門催促對方，「我跟他說了兩三次，說我們就要下班了，希望他能離開。」一開始，廁所裡沒有任何反應， 鄭先生猜測遊民會不會在裡面睡著了，他再次大聲叫喊，門終於打開，遊民從裡面走了出來，一邊走一邊罵罵咧咧。鄭先生回憶說，「他大概覺得我吵醒了他，一直在說各種髒話，我也沒理他，反正就跟在後面，想把他快點送出門。 」

但是鄭先生沒有想到，遊民還沒有走出餐廳，突然轉身，回頭就打了他一拳，「我當時火氣一下全上來了，一生氣就把他打趴在地上。」兩人開始互相拳打腳踢，攻擊對方。鄭先生回憶，現場還在店中的幾名客人當時都大聲叫好，「客人都在一旁看，說我打得好，要給他們一些教訓，否則以為我們太好欺負。」

旁邊員工見兩人打鬥激烈，擔心出事，趕緊將他們拉開來，之後遊民爬著離開了餐廳。鄭先生說事後他並沒有報警，因為感覺報警沒什麼用，「我們餐廳經常發生遊民打鬥事件，之前報警，警察 有時會來簡單做一下筆錄，有時候人都不過來，就電話問一下，沒什麼用。」

根據鄭先生敘述，去年一名遊民突然持刀跑進店裡，當場將一名女店員的手指砍斷，鮮血淋漓，十分嚇人，後來警察到現場後做了筆錄，之後也就不了了之，「餐廳附近遊民太多，警察根本就管不過來。」

而這名霸占廁所兩小時不肯離去的遊民，在與店主發生衝突的幾周後，再次來到餐廳借用廁所，鄭先生說：「那天我不在店裡，店員就讓他進來了，不過第二天他又來光顧，我正好在，就狠狠瞪了他一下，之後他再也沒有來。」對於自己和遊民之間曾發生肢體衝突，鄭先生指出，「我們做生意的盡量不要惹事，可一旦有事發生，也不能怕事，該出手時就出手，這樣才不會輕易被人欺負。」

鄭先生並提到，很多人認為近兩年來仇恨亞裔事件增多，但他感覺相比幾十年前，現在的美國社會反而對華人更加尊重。鄭先生的父輩都在美國做餐飲生意，他回憶父親多年前被人欺負後到警局報案，警察根本就不理睬華人，父親等了一夜也沒人來做筆錄。

祖籍中國福建的鄭先生說：「我們福州人，上世紀末在紐約送餐時被人打死的很多，90年代根本沒有媒體報導這些案件。」他認為，現在主流媒體紛紛報導仇亞事件，一方面會讓人感覺美國各地激增仇恨犯罪，但另一方面也表明這個社會對亞裔的關注、重視程度正在不斷增加。

結合此次與遊民之間發生的激烈衝突，鄭先生指出，沒有力量的正義就是懦弱，「我們華人很注重下一代的教育，可是忘了要多加強孩子的體能訓練，知識和力量雙管齊下，才能更好保護自己，該出手時就出手，絕對不能懦弱。」