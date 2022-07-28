身障人士搆不到廁所洗手液 華人餐廳挨告私了賠五、六千

殘疾人士搆不到廁所洗手液，狀告華人餐廳，私了獲賠五、六千。（記者邵敏／攝影）

南加洛杉磯一家華人 餐廳，一名非顧客的殘疾人士來到店裡借用洗手間，因為搆不到洗手液，就狀告餐廳歧視 。這位不願透露姓名的華人餐廳業主表示，「我不得不接受與對方和解，賠償五、六千元，和他私了，因為考慮打官司費用更貴，且敗訴的可能性非常大。」

方孝偉律師指出，類似案件並不少見，一些殘疾人士故意去商家找麻煩，也有律師專門打這一類官司，只要店裡有任何對殘疾人士不便的地方，都有可能引來法律糾紛。他建議，最好的辦法就是掛一個牌子，拒絕非本店客人入內使用洗手間，此外改善店內裝置，方便殘疾客人使用，避免捲入不必要的法律糾紛。

洛杉磯鬧市區一家華人餐廳，近來因遊民 長達兩小時占用店內廁所，導致業主鄭先生與遊民發生激烈的肢體衝突。對於這起事件，方孝偉同樣認為，店主應拒絕非本店顧客使用廁所，包括遊民，這樣就能避免此類事件發生，「商家不是公園，無需對公眾開放廁所，完全可以只允許本店客人使用店內相關設施。」

律師劉龍珠認為，業主有權拒絕遊民使用廁所，但不能因膚色、種族、性別取向等理由拒絕對方，「如果因為對方是遊民，不讓其使用廁所，這也是歧視，但不會觸犯法律，因為遊民和非遊民不是法律界定的歧視類別之一。」為防止可能出現的法律問題，劉龍珠表示，鄭先生保護自己的最佳方式，就是拒絕所有非本店消費者使用廁所，如果僅拒絕遊民，那遊民可以辯稱因為自己是非裔、西裔、或任何族裔，所以餐廳拒絕使用廁所，這樣無形中會讓商家捲入是非之爭。

劉龍珠還指出，除了可以拒絕非本店客人使用廁所外，還需明確另一點，廁所只能作為廁所，不能作為其他使用，「比如這起事件中，遊民在廁所裡待了兩小時，很有可能在裡面睡覺、吸毒等，發生這樣的情況，餐廳當然有權讓對方離開。」

業主鄭先生說，餐廳附近遊民出入眾多，自己經常免費給他們提供吃食，也讓其借用廁所，沒想到好心沒帶來好報，反而出現遊民霸占廁所不肯出來。對此劉龍珠認為，一些遊民一旦養成習慣，就會把餐廳廁所當作自己的廁所，甚至當臥室使用，在裡面長時間不出來，「因此從預防角度來看，如果一開始就拒絕他們，便不會發生這樣的事情。」

鄭先生當時為驅趕霸占廁所多時的遊民，與對方發生激烈的肢體衝突。劉龍珠認為，如果遊民先動手，業主為保護自己與對方搏鬥，屬於正當防衛，若業主在打鬥中已占上風，仍繼續追打遊民，就可能會觸犯法律。

此外，對於一些地處複雜治安環境的商家，劉龍珠建議，可以聘請武裝警衛在門口維持秩序，因為一旦不法分子闖入店中，導致客人或員工受傷，店主也需承擔一定的法律責任。

對此，方孝偉律師解釋，在美國，有人來到自己店內，業主就需承擔相應的法律責任，具體分幾種情況：第一是顧客，業主需盡最大責任，保護對方安全；第二是朋友，業主承擔次等責任；最後是侵入者，包括非本店顧客、遊民等。方孝偉強調，「為了把可能出現的法律風險降到最低，最好的辦法就是拒絕非本店客人入內使用洗手間。」