優勝美地「橡樹山火」燒毀55座建物 超過5000人撤離

直升機26日繼續在「橡樹山火」火場上空噴灑阻燃劑。（Getty Images）

加州 森林防火廳（Cal Fire）26日表示，在優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）以西靠近中松（Midpines）地區燃燒的「橡樹山火 」（Oak Fire）面積再擴大約800畝，目前總面積達到1萬8000畝，26%的火場已獲得控制。

橡樹山火已燒毀55座建築物，另有超過2000棟建築物正受到威脅，起火原因還在調查中。

加州森林防火廳表示，極端乾燥狀態、崎嶇地形和大量乾枯植被，是大火燃燒迅速的原因，不過，逐漸升高的濕度將有助於滅火。

「橡樹山火」已焚燒將近1萬8000畝土地，瑪利波薩縣森林被燒得焦黑冒煙。（Getty Images）

美國林務局（U.S. Forest Service）已禁止民眾在8月19日前進入橡樹山火周邊的塞拉國家森林（Sierra National Forest）。

加州森林防火廳表示，上周爆發的橡樹山火是加州今年到目前為止最大的一場野火，迫使超過5000名民眾撤離，但未傳出有任何傷亡，當局已在瑪利波薩小學（Mariposa Elementary School）設置撤離中心。

加州森林防火廳行動科科長馬科姆（Justin Macomb）說：「我們愈快加強火場南邊的防火線、愈快撲滅建築物周圍的火焰，就能愈快讓民眾回家。」他補充，他現在比過去幾天更加樂觀。

加州森林防火廳表示，救火行動25日獲得顯著進展，消防人員和直升機將火勢延燒速度控制在最低限度，直升機當天在火場灑下約30萬加侖的水。

加州今年到目前為止的最大野火「橡樹山火」約四分之一火場已受到控制。圖為消防員坐上卡車前往另一個地點挖掘防火線。（Getty Images）

在瑪利波薩縣外圍，橡樹山火燒毀布特傑克鎮（Bootjack）山區多棟房屋，部分地區留下被燒焦的瓦礫，但其他房屋和山坡則倖免於難。瑪利波薩縣東北部山區的Jerseydale Road如今只剩下灰燼和一大片被燒焦的森林，消防員和直升機26日仍繼續努力撲滅這裡剩餘的烈火。

太平洋瓦電（Pacific Gas and Electric）和其他公用事業人員26日已開始在當地檢查設施損壞的狀況，並陸續恢復供電。

截至26日，兩周前在優勝美地國家公園內爆發的「瓦許柏恩山火」（Washburn Fire）焚毀的土地面積目前已達4875畝，87%火勢已受到控制。