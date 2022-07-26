洛縣重啟強制口罩令 縣委巴格：不明智

洛縣政委員巴格認為民眾應該有權自己決定採用什麼樣的措施，來保護自己和家人，而不是政府千篇一律強制戴口罩。（檔案照）

在洛杉磯縣規畫周五（7月29日）全面重啟強制口罩 令之際，洛縣 縣政委員巴格25日發出公開信表示反對。巴格認為，疫苗是減少和遏制新冠性感染的關鍵，口罩對體弱和易感人群提供多一層保護，但對所有人實施強制性口罩令並不明智，應該讓民眾自己決定保護措施。

洛縣縣政委員會計畫26日舉行公聽會，聽取公共衛生局最新報告，並據此決定是否在本周末開始強制執行口罩令。巴格認為，在可預見的未來，新冠病毒將會繼續存在，且因其不斷變種，傳染還會增加，洛縣公衛政策應與加州 政府保持一致。

巴格表示，最新一波新冠病毒跟先前的不同，許多民眾被感染，但大多數人症狀不嚴重。她相信疫苗及其加強針在阻擋和減弱新冠病毒進攻中起到最關鍵作用，也是保命最有效途徑。

對於口罩的必要性，她說，至今沒有看到任何經驗數，支持口罩令可減少或停止病毒傳播的說法。北加州阿拉米達縣(Alameda)今年6月針對口罩令的一項分析顯示，口罩令和鄰近沒有口罩令的縣比較，並無顯著差異。三周後，阿拉米達縣就取消口罩令。

巴格認為，執行口罩令對兒童和青少年產生的成本代價，值得社會關注，許多父母和監護人大聲疾呼，請大家關注兒童和青少年所承受的社會情緒衝擊，他們的焦慮和沮喪已一觸即發。

巴格表示，她並非在簡單粗暴的反對口罩令。她認為戴口罩對需要更多一點保護的人才有意義。她支持現有的口罩政策，即在大眾交通運輸、醫院、遊民庇護中心和監獄戴口罩，但反對一律要求戴口罩的強制性措施 。