3大原因 洛縣每周新冠肺炎死亡率 高舊金山灣區70%

洛縣與灣區每10萬居民染疫死亡率。(資料來源：洛縣衛生局)

新一波疫情 再起，洛縣 最早恐於7月29日重啟口罩令，然而值得注意的是，洛縣每周染疫死亡率竟高於舊金山灣區 70%以上。可能的原因包括洛縣貧困率較高、住房擁擠、灣區疫苗覆蓋率和加強免疫率較高，且灣區願意戴口罩者普遍也高於洛縣。

洛杉磯時報報導，數據顯示，洛縣每1000萬居民，每周有96人染疫死亡，灣區56人。兩地區6月死亡率接近，但7月洛縣死亡率急遽上升。

自疫情開始以來，洛縣一直是加州重災區之一。該州人口最多的15個縣中，洛縣也是累積死亡率最高的縣之一，每百萬居民有3200人。相比之下，灣區每百萬居民有1200人死亡，遠低於洛縣。

截至22日晚，洛縣過去一周平均每天新增約6600病例，每周下降2%。按人均計算，每10萬居民每周新增460病例。100或以上的新增病例被認為高染疫率。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）說，要說目前疫情是暫時還是持續趨於平緩還為時過早，近期數字並未顯示病例數急劇下降，但未來幾天若仍處於這種趨勢，可能會暫停強制口罩令。

她並表示，洛縣面對疫情特別脆弱的原因，包括仍有200萬人未接種疫苗。

洛縣老齡人口眾多，有許多風險較高的療養院和工業工作場所。近幾周以來，老年染疫者住院比率增長更快，這些場所的疫情傳播可能有其獨特問題。

數據還顯示，新冠肺炎對非裔、西裔和貧困民眾造成更高損失。自5月初以來，洛縣在12周內染疫死亡率增長，已遠超過灣區。

自5月1日到7月22日，洛縣有554人死亡，灣區389人。這意味著在這12周內，洛縣每1000萬居民658人死亡，灣區464人。換句話說，若洛縣有灣區的死亡率，那過去12周洛縣死亡人數將減少30%，約200人。若灣區死亡率與洛縣差不多，那麼在同一時期，灣區死亡人數將增加40%以上，約160人。