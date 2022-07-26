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疫情襲洛杉磯國際機場 逾400工作人員確診

洛杉磯訊
洛杉磯國際機場工作人員中至少有 400 例確診病例。（TSA官方）
洛杉磯國際機場工作人員中至少有 400 例確診病例。（TSA官方）

據洛杉磯縣公共衛生局， 新冠疫情襲擊洛杉磯國際機場LAX），美國運輸安全管理局（TSA）和美國航空以及西南航空公司的員工，至少有400例確診病例。其中，至少有220名TSA員工的病毒檢測結果呈陽性。

目前縣衛生局監測的疫情中，TSA最活躍。這些監測記錄了住宅護理設施、工作場所、食品和零售店、無家可歸者服務場所、學校、監獄、執法機構和法院等地的疫情。儘管報告的案件很多，但LAX和TSA官員表示，服務並未受到影響。

TSA發言人丹尼爾·D·貝萊斯（Daniel D. Velez）表示，LAX的安全線沒有受到任何影響。以上周日為例，旅客在機場的最長標準等待時間為21分鐘，99%的旅客能夠在不到15分鐘的時間內通過安檢。

TSA官員指出，工作人員的感染比率通常反映當地的疫情情況。此外，工作人員將繼續遵循聯邦疾病防治中心（CDC）制定的口罩和防疫指南。那些感到不適的員工將被要求待在家裡，等待檢驗報告。

據縣衛生官員稱，除了TSA工作人員，LAX的各大航空公司也在經歷確診高峰。以美國航空公司為例，員工中有 154例確診；在1號航站樓的西南航空公司，出現28例確診病例。

LAX 發言人斯皮拉博特（Victoria Spilabotte）表示，機場的運營仍在正常進行。LAX仍要求旅客在機場佩戴口罩，但寬鬆的旅行規則意味著許多航空公司不再要求乘客在國內旅行時要佩戴口罩。例如，美國航空、達美航空和西南航空等，在美國境內旅行時不強制要求旅客戴口罩。

洛杉磯國際機場 LAX 疫情

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