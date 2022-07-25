全現金買到上海爛尾樓 南加華人欲哭無淚

上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

南加洛杉磯 縣亞凱迪亞市（Arcadia）一名華裔居民，幾年前曾在上海購買一套房產，萬萬沒有想到，如今房子沒有拿到手，整個樓盤都已變成爛尾樓。這名華人欲哭無淚，當初全現金300萬人民幣（約45萬美元）付清，現在交房遙遙無期。

Olivia一家來自上海，幾年前移民到亞市定居，2018年2月她在上海崇明區購買了一套三居室的公寓房。她說：「買這套房子的目的是為了每年回上海探親時居住，畢竟上海是我的故鄉，雖然已移民美國，但在老家留一套房也是我的心願。」

這套新開發位於崇明區長興島的樓盤當年十分火爆，名叫「大城小院」，開發商泰禾集團是一家從事住宅地產和商業地產的知名大型上市公司，在中國各大城市都擁有開發中的樓盤。 Olivia回憶，「樓盤預售時，場面非常熱鬧，每天都有幾百人去看樣品房，大家都在搶房。」

長興島「大城小院」樓盤共有公寓、別墅近2000套，Olivia說，因為很多人排隊搶房，售樓處就用抽籤形式，「現在想來，也許這是一種售房策略，讓大家感覺只有運氣好的才能抽中買到房子」。第一輪抽號Olivia沒中，第二次抽號時天還沒亮就趕到售樓處排隊等候，「我清楚地記得那天上海很冷，但當聽到自己的號碼被選中時，我們一家人都非常激動，覺得很幸運，也感受不到冬天的寒意了。」

Olivia看中的這套公寓房定價300萬人民幣，面積100平方米左右，因為長期定居洛杉磯，在上海分期付款並不方便，Olivia就決定全現金付清房款。按照合同，兩年半後交房，但在2020年2月底，離交房還不到半年時，Olivia在上海的父母收到一封信，信中稱，「因疫情 不可抗力原因，該項目或將適時順延」。既未提及何時交付開發商，也未對延期賠償做出任何承諾。

Olivia還安慰父母，「疫情確實嚴重，樓盤停工也是理所當然，不要著急，這麼大的樓盤不可能出現什麼問題」。Olivia對故鄉上海充滿信心，「我以前總認為，即便全國各地出現爛尾樓，但絕對不會在上海發生，上海畢竟是國內排名前幾的大都市」。

但緊接著，全國各地接連傳來開發商泰禾集團樓盤停工消息，包括泰禾杭州院子、泰禾蘇州金尊府、泰禾太原金尊府等，都出現延期交付或長時間停工狀況。這讓Olivia開始擔憂，「我人在洛杉磯，因為疫情一直回不去，只能讓上海的家人幫我經常去看房子」。

同時，Olivia加入這個樓盤的業主維權微信群，和她境遇相同的有1800多戶業主，從群裡她知道更多消息，「大部分人都是貸款 買房，有些人賣掉自己原來的房子付了首款，在外面租房住，新房交不了，每個月還要付房租、貸款，很慘」。

對於近2000戶業主來說，房款已付了四年半，交房依然遙遙無期，甚至至今沒有復工跡象。 Olivia說，業主群裡常有人去現場看房，「從現場照片來看，樓盤大部分的外建築都已搭建好了，但就一直擱置在那裡，不再動工，也沒有人告訴我們後續將怎麼發展」。