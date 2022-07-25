綠地欠債斷尾求生 洛市酒店2.8億求售 創客房單價新高

英迪格酒店開業不到一年，現已上市求售。（圖片來自綠地集團）

繼恆大 集團之後，綠地美國的中國母公司上月也爆出面臨拖欠債務的風險，業內人士開始擔憂該公司在洛杉磯 的地產項目。果不其然，綠地在洛市中心的一家酒店，最近已經掛牌上市銷售。

在中國政府推出限制過度借貸的政策後，綠地是眾多難以償還債務的地產公司之一。例如依靠槓桿建立帝國的恆大集團，已經拖欠債務。但早先綠地被認為不受這些壓力影響，因為該公司得到上海市政府支持，但最近頻頻爆出的信息表明並非如此。

英迪格酒店（Hotel Indigo）在洛杉磯市中心開業不到一年，現已上市需轉手，據悉要價2.8億元。該酒店共有350間客房，該價格平均下來，每間客房價格在80萬元。報告顯示每間客房的建設成本約為60萬元以上。如果交易達到目標價格的話，那麼這筆交易將為洛市中心酒店銷售的每間客房單價創下新紀錄。

該酒店開發和擁有者「綠地美國」，是總部位於上海的房地產開發公司綠地集團的子公司。綠地是中國最大的開發商之一，該公司5月底時已要求延期償還其債券持有人持有、將於6月底到期的4.88億元債務。隨後史坦普全球評級將綠地評級下調至CCC，比垃圾級（Junk Bond）門檻還要低兩個級別。該報告列舉了下調評級的多個原因，包括由於上海的封鎖而難以在中國出售資產，以及綠地用於償還債務的手頭現金有限，明年總計24億元。

其實早先安邦保險集團、大連萬達、復星國際和海航集團等公司，都在美國酒店業進行了大規模的舉債投資 。根據仲量聯行（JLL）的數據，2016年來自中國大陸的投資者以98億元的支出，成為酒店對外投資的最大來源。在所有投資類別中，2016年中國在美國的外國直接投資總額為456億元。

而近來中國實施限制其所謂的國內企業大規模海外投資的措施，此後中國企業一直在尋求出售資產。就在本周，大連萬達集團將其最後兩個海外開發項目，包括芝加哥的Vista Tower和比佛利山的酒店和住宅項目以21億元價格上市求售。此外，綠地最近以3.15億元的價格，出售了其在紐約市的太平洋公園地產項目內的兩棟公寓樓。該項目早先就因社區訴訟和經濟不景氣而放緩，該大型開發項目至今仍未完成。

綠地出售英迪格酒店恐是「斷尾求生」，該公司計畫售出後利用這筆資金為正在開發中的耗資10億元的大都會（Metropolis）項目的剩餘部分提供資金。該項目的住宅部分原計畫為公寓，但綠地現在將其變成出租單元，然後準備在建設完成後將其出售給多戶經營者。不過這些高端公寓租賃，是在市中心空置率達到17年來的最高水平時上市，也讓許多業內人士不看好。目前項目提供數月的免費租金和停車位來吸引租戶。