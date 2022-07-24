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洛縣染疫住院數連2天下降 仍是高風險

洛杉磯訊
洛縣公衛局評估到7月28日全縣仍將處於高風險階段，7月29日室內口罩指令預期如期執行。（Getty images）
洛縣公衛局評估到7月28日全縣仍將處於高風險階段，7月29日室內口罩指令預期如期執行。（Getty images）

洛杉磯縣冠狀病毒感染住院人數連續第二天大幅下降。根據洛杉磯縣衛生局23日公布的最新數據，當天全縣感染住院人數減少了47人，目前住院總人數下降到1200人，重症監護室的患者也從22日的120人下降到114人。

與此同時，整個洛杉磯縣的新增陽性感染人數也在下降中，22日至23日一天中減少了85人，目前新增感染人數為4626人。

不過洛縣公衛局也提醒民眾，官方公布的數據可能未完全反映整個洛縣的真實情況，因爲現在愈來愈多的人在家自己檢測，即便發現陽性感染，也不會報告衛生部門，所以目前公布的數據應該是小於實際感染的人數。截至22日周五，病毒檢測陽性率為15.7%。

雖然住院人數有所下降，但洛杉磯縣公共衛生局評估到7月28日，全縣仍將處於「高」風險階段，7月29日開始的室內口罩指令預期如期開始執行。

按洛縣衛生局規定，如果新的口罩令生效，一些室內空間將強制要求戴口罩，包括醫療保健設施、交通樞紐、交通車輛、機場、懲教設施和庇護所。普遍的口罩令擴展到所有室內公共空間，包括共享辦公空間、製造業設施、零售店、室內活動、室內餐廳和酒吧以及學校等，口罩令將一直執行到整個洛縣的疫情狀況回到「中等」水平類別。

口罩 洛縣 洛杉磯

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