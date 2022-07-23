曼哈坦灘再現反猶太塗鴉 Meadows Elementary School不容忍

遭到塗鴉的Meadows Elementary School外觀。（取自Google街景）

洛杉磯縣曼哈坦灘的Meadows Elementary School的運動場21日凌晨遭人塗上種族歧視 言詞、低俗圖樣與萬字符（swastika）。校方得知後緊急派人清除，現已恢復原狀。

但令人擔憂的是，這已經不是曼哈坦灘（Manhattan Beach）第一次出現反猶太 標語了。去年12月起，市區街頭就經常出現反猶太標語。今年2月，Mira Costa High School在三周內出現五次反猶太塗鴉，Robinson Elementary School也出現一次反猶標語。

曼哈坦灘警局正在調查Meadows Elementary School的事件，並承諾將盡可能地找到罪魁禍首。曼哈頓灘聯合學區 發言人Hibah Samad 則說，校區是在21日凌晨至2時間遭人汙損的，當時貼在Reddit平台上的照片顯示，運動場的塗鴉包括一堆歧視髒話、不堪圖樣與以橙色噴漆繪成的萬字符。

校方發現後立刻通知曼哈頓灘聯合學區，並且由校方清潔人員即刻清除塗鴉。歧視塗鴉除了畫在柏油地上，還噴在運動場地與其他運動器材與設施上，運動場的一個儲物櫃也遭塗鴉。Hibah Samad強調，種族仇恨與任何形式的歧視都不被社區與學校允許，學區以自己多元兼容的Inclusion Stand Up Commitment為傲，並堅定保障每個學生與家庭的價值。