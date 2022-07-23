20年來第9高 兆彩頭奬6.6億 全民試手氣

累積超過三個月的兆彩（Mega Millions）頭獎，至22日午後衝破6億6000萬元，達到全國20年以來第九歷史高位，華洋民眾在周五晚美西時間8點開獎前最後一分鐘爭試手氣。（記者楊青／攝影）

超過三個月名花無主的兆彩（Mega Millions）頭獎，至22日午後累積衝破6億6000萬元，達到全國20年以來第九歷史高位，華洋民眾在22日周五晚美西時間8點開獎前最後一分鐘爭試手氣，各地彩票銷售量再度爆升。

累積超過三個月的兆彩（Mega Millions）頭獎，至22日午後衝破6億6000萬元，達到全國20年以來第九歷史高位，華洋民眾在周五晚美西時間8點開獎前最後一分鐘爭試手氣。（記者楊青／攝影）

兆彩為全美44個同時發行的彩票，此次高達九位數的頭獎中獎機率為1：302,500,000。不過這個微乎其微的機率，並不能阻擋聖蓋博 谷華裔 民眾的參與熱情。「越沒人中獎獎金越高，來試運氣的民眾愈來愈多」，蒙特利公園市聯菁書局老闆娘Anna古表示，過去三天，兆彩頭獎總數從5億5500萬跳升到6億6000萬元，全國平均每天售出超過3000萬元。

從超市到書店再到加油站，購買彩票搏手氣的民眾接連不斷。不過商家表示，與疫情 之前相比，民眾現在購買彩券的熱情還是差了很多，人數減少，個人購買的數量也比以前少。

這次兆彩頭獎，從今年4月以來，已連續三個月27次無人猜中，頭獎越滾越大，這期間雖然頭獎的位置一直空著，但在最近一周，兆彩的各種小獎中獎者超過120萬人。

根據megamillions.com，今年4月開出一輪兆彩頭獎之後，三個多月來新一輪的頭獎一直沒人中，但期間先後有超過39萬8152張兆彩彩券獲得各種小獎，包括52項1萬元以及4項100萬元的獎賞。７月被認為是兆彩中獎率不錯的月份之一，從2002年兆彩開始以來，已有22項大獎是在7月份產生，包括2016年7月8日印第安那一對夫婦獲得5億3600萬元兆彩頭獎。如果22日晚無人中獎，下周二新一輪開獎。

6.6億元獎金可分30年支付，如果選擇現金領取，金額為3億8800萬元。