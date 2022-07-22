7/21單日驟增8691例 洛杉磯縣疫情緊張

洛杉磯縣感染者21日突增。（本報檔案照片）

南加州洛杉磯縣公衛局21日發布最新新冠（COVID-19）疫情 感染病例統計數據，洛縣 當日新增感染者8691例，新增感染死亡者18例。顯示新冠疫情形勢不容樂觀。

據統計，當日有1329例感染者住院治療，至今病毒檢測 人數1229萬例，陽性比例是23%。自疫情開始以來，洛縣總計感染者324萬5259例，感染死亡總計3萬2584例。

從過去七天疫情相關數據看，自7月15日感染8954例之後，隨後幾天感染者並無太多增加，而7月21日卻是8691例，較比16至20日突增許多。日感染病歿人數統計7月16日是19例，數量最多，20和21日均為18例。一周以來每日入院患者統計，21日的1329例為最多，較比20日入院患者數增加一例。而日病毒檢測陽性率在近一周呈現逐漸增加趨勢，自15日的15.8%，逐漸波動起伏至20日的16%，進而於21日增至16.4%。

洛杉磯縣統計感染者年齡群體數量，不包括長堤市和巴沙迪那市，30至49歲感染病例最多，為98萬6500例；其次是18歲至29歲群體，為67萬7489例；位列第三的是50歲至64歲群體，為51萬3778例。

從不同族裔感染者統計看，西裔最多，有134萬多例，其次分別是白人超過41萬例，亞裔逾21萬例，非裔超過15萬例。從各族裔不同性別感染者統計情況看，女性感染者多於男性感染者。