我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

加州要求Uber、Lyft防制性暴力

編譯組／綜合報導
加州新規要求Uber、Lyft防制網約車性暴力。(Uber臉書)
加州新規要求Uber、Lyft防制網約車性暴力。(Uber臉書)

加州公共事業委員會6月23日悄悄通過新規，要求網約車業者Uber與Lyft落實對性侵害與性騷擾的事前防制與事後補救、通報；不但要對駕駛員做定期訓練，還要妥切告知乘客應有權利，並以合法定義統計性侵與騷擾事件並向公共事業委員會通報，以利加州的後續執法監督。

加州2013年開放Uber與Lyft執業，但對性侵與騷擾事件直到2017年才要求Uber與Lyft提交報告。但是直到2021年底，Uber與Lyft過度濫用文字定義的問題才浮現檯面，引發對Uber與Lyft掩蓋性侵與騷擾事件的質疑。

因此，公共事業委員會的決定引來一片叫好之聲。其委員稱為，越過乘客安全的必要門檻，避免性侵與騷擾事件一再重演。身兼舊金山縣運輸局局長的市議員孟達文（Rafael Mandelman）強調，公共事業委員終於做了該做的事，不讓Uber與Lyft再玩文字遊戲；曾經擔任舊金山檢察長的洛杉磯檢察長賈斯康（George Gascón）也肯定此舉，他在2014年因為不實報告起訴Uber。

Uber與Lyft自2013年上路以來，現在已占加州網約運量的99.9%。但是長期以來的問題是，Uber與Lyft雖有自己的「事故統計」，卻定義不清，而且宣稱性侵比例不超過1%。但是Uber與Lyft經常透過私下和解了事，因此外界也難窺真貌。只是加州公共事業委員會做出新決議後，Uber與Lyft也都回應樂於配合。

加州公共事業委員會的最新決定是，不接受Uber與Lyft的自行定義，改以加州民刑法與1964 Civil Rights Act為本，將性侵定義為，「在駕駛或乘客不樂意的情況下，接觸或試圖接觸其人的私密部位」，其中包括失去意識的個人，因為過去提告的乘客往往指控駕駛先迷暈他們。性騷擾定義為，「出自於性意圖，乘客或駕駛違反另一方意志所做的圖像、口語、非口語或肢體行為，包括不合適的私人問題、對外表的品頭論足與吃豆腐。」

Lyft 加州 性侵

上一則

洛城新語╱回歸中國的大咖紛紛「潤」了

下一則

藝術金牌展 寶爾博物館首亮相 16華人藝術家共襄盛舉

延伸閱讀

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案
僅5秒 Uber華人司機家門口遭槍殺 3嫌逃離

僅5秒 Uber華人司機家門口遭槍殺 3嫌逃離
布里德兄長減刑案 謝安宜要求州總檢長接手

布里德兄長減刑案 謝安宜要求州總檢長接手
加州學貸總額最高 平均每人扛3.7萬

加州學貸總額最高 平均每人扛3.7萬
加州總檢長邦塔 籲FDA禁售薄荷香菸、調味雪茄

加州總檢長邦塔 籲FDA禁售薄荷香菸、調味雪茄

熱門新聞

有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27
江新傑車的前後座都被垃圾瓶子堆滿。（記者邵敏／攝影）

擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日

2022-07-15 02:20

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查