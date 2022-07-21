加州要求Uber、Lyft防制性暴力

加州新規要求Uber、Lyft防制網約車性暴力。(Uber臉書)

加州 公共事業委員會6月23日悄悄通過新規，要求網約車業者Uber與Lyft 落實對性侵 害與性騷擾的事前防制與事後補救、通報；不但要對駕駛員做定期訓練，還要妥切告知乘客應有權利，並以合法定義統計性侵與騷擾事件並向公共事業委員會通報，以利加州的後續執法監督。

加州2013年開放Uber與Lyft執業，但對性侵與騷擾事件直到2017年才要求Uber與Lyft提交報告。但是直到2021年底，Uber與Lyft過度濫用文字定義的問題才浮現檯面，引發對Uber與Lyft掩蓋性侵與騷擾事件的質疑。

因此，公共事業委員會的決定引來一片叫好之聲。其委員稱為，越過乘客安全的必要門檻，避免性侵與騷擾事件一再重演。身兼舊金山縣運輸局局長的市議員孟達文（Rafael Mandelman）強調，公共事業委員終於做了該做的事，不讓Uber與Lyft再玩文字遊戲；曾經擔任舊金山檢察長的洛杉磯檢察長賈斯康（George Gascón）也肯定此舉，他在2014年因為不實報告起訴Uber。

Uber與Lyft自2013年上路以來，現在已占加州網約運量的99.9%。但是長期以來的問題是，Uber與Lyft雖有自己的「事故統計」，卻定義不清，而且宣稱性侵比例不超過1%。但是Uber與Lyft經常透過私下和解了事，因此外界也難窺真貌。只是加州公共事業委員會做出新決議後，Uber與Lyft也都回應樂於配合。

加州公共事業委員會的最新決定是，不接受Uber與Lyft的自行定義，改以加州民刑法與1964 Civil Rights Act為本，將性侵定義為，「在駕駛或乘客不樂意的情況下，接觸或試圖接觸其人的私密部位」，其中包括失去意識的個人，因為過去提告的乘客往往指控駕駛先迷暈他們。性騷擾定義為，「出自於性意圖，乘客或駕駛違反另一方意志所做的圖像、口語、非口語或肢體行為，包括不合適的私人問題、對外表的品頭論足與吃豆腐。」