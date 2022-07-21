加州工資漲幅洛市排第3 民眾：趕不上通膨

個人理財網站MoneyGeek分析了美國75個大都會 區的勞工統計局數據，以確定各地工資上漲和下降幅度，結果顯示加州 大城市的收入表現好壞參半，其中佛瑞斯諾（Fresno）的平均時薪（Average hourly earning）在2022年漲幅最大，上漲近8%。儘管如此，佛瑞斯諾居民的平均收入仍然低於加州大多數主要城市。另一方面，洛杉磯 （Los Angeles）平均時薪增幅5.73%，達36.90元。

舊金山（San Francisco）和矽谷（Silicon Valley）居民的平均時薪，則比加州大多數的大都會區高，但有些人的收入在去年下降。

根據MoneyGeek的數據統計，平均時薪上漲的加州城市，主要有佛瑞斯諾（Fresno），平均時薪是28.30元，增幅7.86%；沙加緬度（Sacramento）平均時薪34.40元，增幅 6.25%；洛杉磯 （Los Angeles）36.90元，增幅5.73%；聖地牙哥 （San Diego）36.70元，增幅4.98%；奧克斯納(Oxnard)33.20元，上漲2.09%；舊金山（San Francisco） 45元，上漲2.02%；河濱市（Riverside）28.1元，漲幅0.54%。

平時時薪下降的加州城市，主要是貝克斯菲（Bakersfield），平均時薪29.70元，降幅0.27%；聖荷西49.5元，降幅0.52%。

從全國範圍看，全國平均時薪上漲5.11% ，達 32.08 元。

不過，即使在去年工資增長最快的加州城市，平均時薪的增長速度也不足以跟得上通貨膨脹的步伐。雖然佛瑞斯諾（Fresno） 2022年的平均時薪增加7.86%，但6月份的同比通膨率為9.1%。

洛杉磯雖然名列加州城市時薪增幅第三，但民眾紛紛反應，「現在各項支出都在飆升，通膨下生活成本太高，工資漲了根本感覺不到」。住在洛杉磯市中心一公寓的王先生在一家大型遊戲公司工作，他表示，他租住的公寓租約即將到期，而僅在過去一年，這個二室一廳的公寓房租就上漲1000，自己也去看了一些別的地方的出租屋，要麼價格太高，要麼就是上午一開放，下午就被別人訂了，「工資增幅只是杯水車薪，根本趕不上房價增長速度」。

住在聖蓋博市的何小姐則表示，工資沒有漲，但出去的各項開銷卻變大很多，超市各項商品的價格都漲了，如果不漲，就是尺寸變小了；出去吃飯無論大小餐廳也都漲價，綜結起來「工資不漲反降」。