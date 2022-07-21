我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

加州工資漲幅洛市排第3 民眾：趕不上通膨

記者朱敏梓／綜合報導

個人理財網站MoneyGeek分析了美國75個大都會區的勞工統計局數據，以確定各地工資上漲和下降幅度，結果顯示加州大城市的收入表現好壞參半，其中佛瑞斯諾（Fresno）的平均時薪（Average hourly earning）在2022年漲幅最大，上漲近8%。儘管如此，佛瑞斯諾居民的平均收入仍然低於加州大多數主要城市。另一方面，洛杉磯 （Los Angeles）平均時薪增幅5.73%，達36.90元。

舊金山（San Francisco）和矽谷（Silicon Valley）居民的平均時薪，則比加州大多數的大都會區高，但有些人的收入在去年下降。

根據MoneyGeek的數據統計，平均時薪上漲的加州城市，主要有佛瑞斯諾（Fresno），平均時薪是28.30元，增幅7.86%；沙加緬度（Sacramento）平均時薪34.40元，增幅 6.25%；洛杉磯 （Los Angeles）36.90元，增幅5.73%；聖地牙哥 （San Diego）36.70元，增幅4.98%；奧克斯納(Oxnard)33.20元，上漲2.09%；舊金山（San Francisco） 45元，上漲2.02%；河濱市（Riverside）28.1元，漲幅0.54%。

平時時薪下降的加州城市，主要是貝克斯菲（Bakersfield），平均時薪29.70元，降幅0.27%；聖荷西49.5元，降幅0.52%。

從全國範圍看，全國平均時薪上漲5.11% ，達 32.08 元。

不過，即使在去年工資增長最快的加州城市，平均時薪的增長速度也不足以跟得上通貨膨脹的步伐。雖然佛瑞斯諾（Fresno） 2022年的平均時薪增加7.86%，但6月份的同比通膨率為9.1%。

洛杉磯雖然名列加州城市時薪增幅第三，但民眾紛紛反應，「現在各項支出都在飆升，通膨下生活成本太高，工資漲了根本感覺不到」。住在洛杉磯市中心一公寓的王先生在一家大型遊戲公司工作，他表示，他租住的公寓租約即將到期，而僅在過去一年，這個二室一廳的公寓房租就上漲1000，自己也去看了一些別的地方的出租屋，要麼價格太高，要麼就是上午一開放，下午就被別人訂了，「工資增幅只是杯水車薪，根本趕不上房價增長速度」。

住在聖蓋博市的何小姐則表示，工資沒有漲，但出去的各項開銷卻變大很多，超市各項商品的價格都漲了，如果不漲，就是尺寸變小了；出去吃飯無論大小餐廳也都漲價，綜結起來「工資不漲反降」。

雖然加州大多數城市工資均有漲幅，但在通膨壓力下， 很多民眾反映，「工資不漲反降」...
雖然加州大多數城市工資均有漲幅，但在通膨壓力下， 很多民眾反映，「工資不漲反降」。（shutterstock）

加州 洛杉磯 大都會

上一則

槍案1死5傷教訓 拉古納伍茲教會月花2萬維安

下一則

無良網紅給差評 霸凌亞裔小商家 有業者不服蒐證反制

延伸閱讀

洛市舉報浪費水案件暴增 上半年達1643件

洛市舉報浪費水案件暴增 上半年達1643件

加州學貸總額最高 平均每人扛3.7萬

加州學貸總額最高 平均每人扛3.7萬
驚傳炸彈威脅 舊金山機場人員疏散1人被扣押

驚傳炸彈威脅 舊金山機場人員疏散1人被扣押
謝安宜批首場內部會議遭非法錄音 金山地檢處緊張升溫

謝安宜批首場內部會議遭非法錄音 金山地檢處緊張升溫
舊金山動物園「老紳士」最長壽飼養企鵝40歲過世

舊金山動物園「老紳士」最長壽飼養企鵝40歲過世
加州富翁 淨資產逾390萬才夠格 高於全美平均220萬元

加州富翁 淨資產逾390萬才夠格 高於全美平均220萬元

熱門新聞

有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27
江新傑車的前後座都被垃圾瓶子堆滿。（記者邵敏／攝影）

擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日

2022-07-15 02:20

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查