無良網紅給差評 霸凌亞裔小商家 有業者不服蒐證反制

這名顧客在社交媒體上呼籲他的粉絲都去靶場的Yelp上打一星差評，每個打了差評的人截圖給他，他就發100元。(網頁截圖)

如今社會上時不時都會出現一些自稱「網紅」消費後要求免單的情況，讓許多店家深惡痛絕。這種情況在南加州也不少，還有華裔 商家遇到這樣的無良「網紅」，自恃有影響力而霸凌 小商家，不給要求的服務，就召集粉絲在網上給商家差評。若是不懂社交媒體和科技的小商業主，恐怕難以識別和應對。

聖伯納汀諾一處由亞裔業主經營的靶場Route 66 Shooting Sports Park ，近來就遇到自稱網紅的無良顧客。業主表示，這位顧客當時要求預定四小時的射擊場，但在經理耐心解釋目前該靶場在繁忙時段，已經不再接受超過兩個小時的預定了，這位顧客便開始提高音量無理取鬧起來。經理多次試圖解釋和安撫未果，這位顧客無視靶場的新規定，只顧聲稱自己是老顧客就應該獲得這樣的服務，他還表示自己在Instagram上有50多萬的粉絲，要在社交媒體上給該靶場差評。

隨後，他開始在Instagram上發布信息，呼籲他的粉絲都去靶場的Yelp上打一星差評，每個打了差評的人截圖給他，他就發100元，並表示要點名這位經理，「讓她被炒魷魚」。於是在短短一小時內，靶場的Yelp頁面湧入大約150多條一星差評，都點名這位經理的名字，稱她態度很差，並稱再也不會光顧該靶場。這位博主還在Instagram上實時更新表示，該靶場的五星已經被拉低了兩星了，還有三顆星讓大家加油。

慘遭「洗版」的靶場的其中一位華裔業主表示，這位經理真的以為自己要被解僱，十分難過，但他堅決地站在僱員的這一邊，不能接受無理顧客對自己僱員的不尊重。業主表示，這位經理很能幹，工作認真負責，是伴靶場走過疫情低迷期的忠誠員工，不可能解僱她，也相信她當時的判斷。隨後靶場方的員工們幫忙收集了證據，並聯繫了Yelp公司，講明緣由後，最終將這些差評去掉了，頁面恢復五星好評。至於這位「網紅」是否履行承諾，給他的粉絲們都發100元就不得而知了。

自恃有粉絲追蹤，就以此作為權力來霸凌商家的人，其實不在少數。有不少華裔餐飲業者就遇到過自稱「美食 博主」的人以此要求免單，否則便威脅給差評的情況，甚至有些所謂網紅，連粉絲都不是真的，而是買來的水軍。以致有網友形容，「以前叫沿街乞討，現在叫抖音探店」。

在高地公園等地經營餃子店Mason's Dumpling Shop的華裔業主Ker就說，開餐館就總是會收到這樣的電子郵件或者Instagram私信，自稱是美食博主或網紅，表示想要「合作」。點進去看有些帳號甚至只有幾千個粉絲，「比我的還少」。而一些電子郵件「一看就是群發幾百人的電郵」，表示會來餐館試菜、拍照，發在社媒上，其實也就是要免單。或者自稱是某某組織，以捐贈食物作為幌子，獲得免費餐飲。Ker表示遇到這類信息他都一概不理，不過若是年紀大一些的業主，遇上進店來假裝網紅要求免單的情況，恐怕真的會被騙。