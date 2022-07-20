南加房價今年首下跌 洛杉磯近3成物件降價 競標戰趨緩

南加房市開始降溫，房屋庫存正在上升。(Getty Images)

南加州 6月的房價 和銷售額比前一個月小幅走低，這印證了房市開始降溫，房價緩慢下跌的趨勢。根據專業房地產網站DQNews發布的數據，6月是自今年以來，南加 州競爭激烈的房市中位房價出現下降的第一個月。該地區六個縣的中位售價為75萬元，低於5月的76萬元。不過，與去年6月的中位數價格67萬9000元相比，價格仍飆升。

儘管如此，下降還是有點令人意外。 DQNews的數據顯示，中位價格往往在夏季達到頂峰，在過去十年中，5月至6月的平均漲幅為1.78%。上一次5月到6月房價下跌發生在2010年。

DQNews 表示，與此同時，房屋銷售與去年同期相比大幅下降。6月共售出2萬289套房屋，而去年6月為2萬7143套，下降25.3%。此前有大量其他證據表明，自今年抵押貸款利率飆升以來，房市已大幅放緩，從3%的低位上升到現在的5%中位。

房地產經紀表示，競標戰已經變得不那麼頻繁，庫存正在上升。愈來愈多的房屋賣家也被迫降低要價以尋找買家。

根據Redfin數據顯示，6月洛杉磯市場上29.6%的房屋降價。這是2021年6月12.6%的兩倍多，高於舊金山、波士頓、底特律和聖路易斯等其他幾十個城市。

一些分析師認為，隨著市場變得不那麼狂熱和更加理性，預計未來12到18個月房價會逐漸下跌。

但在南加州這樣一個需求量很大的市場中，價格下跌5%甚至10%對許多人來說可能不會動搖，而購買力不足的人將被推入競爭日益激烈的租賃市場。

從整個加州來看，加州6月房價中值跌至86萬3790美元，較5月修正後的紀錄高位90萬170美元下降4%。儘管如此，6月份的價格仍比去年同期上漲5.4%。至於價格放緩的部分原因，是因為6月銷售組合發生了變化，「高端市場開始回落」。