我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

南加房價今年首下跌 洛杉磯近3成物件降價 競標戰趨緩

洛杉磯報導
南加房市開始降溫，房屋庫存正在上升。(Getty Images)
南加房市開始降溫，房屋庫存正在上升。(Getty Images)

加州6月的房價和銷售額比前一個月小幅走低，這印證了房市開始降溫，房價緩慢下跌的趨勢。根據專業房地產網站DQNews發布的數據，6月是自今年以來，南加州競爭激烈的房市中位房價出現下降的第一個月。該地區六個縣的中位售價為75萬元，低於5月的76萬元。不過，與去年6月的中位數價格67萬9000元相比，價格仍飆升。

儘管如此，下降還是有點令人意外。 DQNews的數據顯示，中位價格往往在夏季達到頂峰，在過去十年中，5月至6月的平均漲幅為1.78%。上一次5月到6月房價下跌發生在2010年。

DQNews 表示，與此同時，房屋銷售與去年同期相比大幅下降。6月共售出2萬289套房屋，而去年6月為2萬7143套，下降25.3%。此前有大量其他證據表明，自今年抵押貸款利率飆升以來，房市已大幅放緩，從3%的低位上升到現在的5%中位。

房地產經紀表示，競標戰已經變得不那麼頻繁，庫存正在上升。愈來愈多的房屋賣家也被迫降低要價以尋找買家。

根據Redfin數據顯示，6月洛杉磯市場上29.6%的房屋降價。這是2021年6月12.6%的兩倍多，高於舊金山、波士頓、底特律和聖路易斯等其他幾十個城市。

一些分析師認為，隨著市場變得不那麼狂熱和更加理性，預計未來12到18個月房價會逐漸下跌。

但在南加州這樣一個需求量很大的市場中，價格下跌5%甚至10%對許多人來說可能不會動搖，而購買力不足的人將被推入競爭日益激烈的租賃市場。

從整個加州來看，加州6月房價中值跌至86萬3790美元，較5月修正後的紀錄高位90萬170美元下降4%。儘管如此，6月份的價格仍比去年同期上漲5.4%。至於價格放緩的部分原因，是因為6月銷售組合發生了變化，「高端市場開始回落」。

房價 加州 南加

上一則

洛縣3天確診1.9萬人 日平均陽性率16%

延伸閱讀

支持罷免洛縣檢察長的陣營相信11月選舉罷免可望成功

支持罷免洛縣檢察長的陣營相信11月選舉罷免可望成功
洛市市長宣布2028洛杉磯奧運會7月14日開幕

洛市市長宣布2028洛杉磯奧運會7月14日開幕
民主黨選戰優勢看好 期中選舉後 加州可能更「藍」

民主黨選戰優勢看好 期中選舉後 加州可能更「藍」
廢水病毒濃度上升 加州今夏恐比冬季Omicron嚴重

廢水病毒濃度上升 加州今夏恐比冬季Omicron嚴重
加州學貸總額最高 平均每個學生扛3.7萬

加州學貸總額最高 平均每個學生扛3.7萬
亞裔名人堂7月30日舉辦音樂盛典 支援仇恨犯罪倖存者

亞裔名人堂7月30日舉辦音樂盛典 支援仇恨犯罪倖存者

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27
江新傑車的前後座都被垃圾瓶子堆滿。（記者邵敏／攝影）

擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日

2022-07-15 02:20

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄