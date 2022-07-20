洛縣3天確診1.9萬人 日平均陽性率16%

洛縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）

據NBC4媒體19日報導，洛杉磯縣自上周末至本周一，累計新冠病毒感染者近1萬9000例，新死亡29例。自疫情開始以來，洛縣 共有新冠病毒感染計超過322萬例。

據洛縣公共衛生局統計，16日（周六）感染者7503例，17日（周日）是7403例，18日（周一）是3943例，通常因統計原因，周一病例數相對較低。自上周六至本周一，總計感染病例為1萬8849例，也將洛縣自疫情開始累計病例推升至322萬5697例，感染死亡患者總計為3萬2537例。

報導稱，由於洛縣推廣居民在家利用快篩檢測 盒，實際感染者或許更高，主要是因為部分感染者沒有將感染情況向官方報告，也沒有納入衛生機構統計中。

截至18日，洛縣日平均檢測陽性率為16%。

因周末報告延遲，媒體無法盡快獲得當地醫院陽性患者數量。截至16日，洛縣醫院共有陽性患者1252例，其中重症監護病房的有116例。

由於在過去數周，洛縣感染者入院患者數量持續穩步增加，導致聯邦疾病防治中心（CDC）於上周四將洛縣列為病毒高活躍水平。這是CDC根據當地新冠COVID入院水平，即平均日增至每10萬名居民入院10.5人，超過每10萬居民十人入院的標準門檻。

一旦洛縣在連續兩周維持病毒高活躍水平，且似乎這是不可避免的，洛縣將恢復室內戴口罩的強制規定，預計這項規定在7月29日實施。強制室內戴口罩令實施後，會一直維持到洛縣在連續兩周內恢復到病毒中等活躍水平。

報導稱，目前維持室內戴口罩強制規定的大眾場合，包括健保設施、交通樞紐、大眾車輛、機場、懲教設施及庇護所，也將普遍授權強制規定擴展至所有公共空間，包括共享辦公空間、製造設施、零售商家、室內活動場所、室內餐廳和酒吧，還有學校。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）日前表示，最近新一波新冠病毒感染數及死亡數增加，是由於變種病毒 BA.4和BA.5引發的。最新統計結果顯示，在接受專門檢測以確認是何種病毒的COVID病例中，48.2%是BA.5，14%是BA.4，總計為62%，是兩周前該比例的兩倍。

衛生官員表示，上述變種病毒較比先前毒株更具感染力，因為以前感染過其它變種病毒的患者，也能夠感染這種變種病毒，且完全接種過疫苗及加強針的人也會感染。