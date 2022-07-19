歸亞蕾弟、李安同學…也報名世報一日遊

中國佛教界名人趙樸初的親屬趙女士（左）與先生參加一日遊。（記者啟鉻／攝影）

世界日報 首次與華資旅行社可可假期聯袂舉辦一日遊活動，吸引了眾多參與者，其中不乏名人親屬、友人。據領隊倪北嘉介紹，此次活動的熱情參與者包括，中國佛教領袖趙樸初的親屬、台灣女演員歸亞蕾的弟弟、著名台灣導演 李安的小學同學等。

趙樸初是中國佛教名人，在華人 社會享有極高聲望，於2000年過世。趙女士是趙樸初的堂侄女，此次與先生參加了一日遊活動。趙女士說，深受趙老的影響，喜歡幫助人做慈善，而且也經常在世界日報舉辦活動中，從事義工。

趙女士說，她出生在中國，自少年時期就時常隨父母到趙老家，在趙老家有佛堂，印象很深。到了趙老家，要拜佛請安，有時會住在老人家裡。也喜歡吃素。老人家一直鼓勵晚輩們學佛，學習佛教經典，學會做人，與人為善樂於助人。最重要的是心裡要有佛。老人家慈眉善目，佛法高深。每次見面都講佛法道理。

她表示，老人家的教誨，對晚輩們生活、做人很有影響。後來她能夠喜歡做義工，都與老人家影響有關聯，後來到台灣生活，加入當地一些慈善機構做義工。

趙女士的先生Frank是台灣外省人，幼年時隨父母到台灣。Frank說，自己也深受趙樸初先生的影響，夫婦兩人先前曾多次到趙老家，受過老人家生前教誨。他也非常鼓勵太太從事慈善、義工。