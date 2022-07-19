好康互告知 華人好友揪團暢快一日遊

華人參與者在甜橘農場採摘。（記者啟鉻／攝影）

在世界日報 與可可假期聯袂舉辦的一日遊活動，還有來自聖谷東區多個城市的華人 好友組團參加，其中一對夫婦來自西柯汶那市，屬於華洋家庭。本次旅行團參與者，至少三對夫婦是華洋家庭。

在一日遊活動參與者中，多位華人成員來自西柯汶那市（West Covina），他們是平時好友，其中一對華洋夫婦家庭，太太是孟女士，先生是Donald Coe。

孟女士說，幾位好友平時在一起習練瑜伽，而且其中一位是瑜伽老師，因為健身 愛好相同，大家成為好友。由於經常閱讀世界日報，看到這則一日遊資訊後，幾人一拍即合，五人報名參加。在甜橘採摘中，幾人收穫很大，準備帶回家與家人分享。孟女士說，她年齡近70歲，瑜伽老師也60多歲，可見到旅行團中還有98歲的參與者，就覺得自己很年輕了。她說，由於大家喜歡瑜伽、跳舞，願意參與各項活動，所以看起來都顯得年輕。對於一日遊活動，時間不是很長，一天活動結束，所以很喜歡參加。

孟女士表示，她和先生Donald Coe先前每年都去國外或其他地方度假，去過很多地方。因為疫情發生後，就沒有外出旅遊。這次看見世界日報組織一日遊活動，兩人都很感興趣。不久前，兩人還參與了卡特琳娜島一日遊活動。談起夫婦兩人相識，孟女士說，屬於網戀，先生在伊利諾州來到洛杉磯定居。先生喜歡高爾夫球運動、最近喜歡射擊，還參加了射擊俱樂部。