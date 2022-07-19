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8、9旬婦結伴一日遊 健步不輸年輕人

記者啟鉻／洛杉磯報導
喜瑞都市居民98歲魯女士（左）與83歲錢女士參加一日遊。（記者啟鉻／攝影）
喜瑞都市居民98歲魯女士（左）與83歲錢女士參加一日遊。（記者啟鉻／攝影）

世界日報與可可假期聯袂舉辦的一日遊旅行團，參與者中有兩位女性長者，她們是喜瑞都市松柏會資深成員，魯女士98歲，錢女士83歲。兩人每到一處景區，都下車觀賞，精神矍鑠，輕鬆健步。毫不輸其他年輕團員。

當日早晨，魯女士的女兒駕車自喜瑞都市送魯女士、錢女士來到工業市旅遊巴士啟程點。女兒表示，她就不陪同兩位老人旅遊了，一來老人身體健康，二來相信世界日報舉辦活動，提供安全措施有保障。

魯女士雖然年齡98歲，但參與活動不落後。她和83歲的錢女士，品嚐甜橘、逛酒莊、欣賞老城風光，完全沒有身體不便及年齡阻隔。魯女士說，她與錢女士都是喜瑞都市松柏會成員，也是創辦人之一，兩人都參加了合唱團。錢女士還是音樂教師。她說，唱歌對身體健康很有益處，自己現在98歲，還能到處走動，說話思路清楚，都與唱歌有關。

錢女士補充說，自己早年來自中國上海，而魯女士來自台灣，魯女士喜歡園藝栽培，也喜歡與大家一起分享。兩人是一直很要好的姐妹。

對於世界日報舉辦一日遊活動，兩位長者讚不絕口。魯女士說，移民美國的華人最難耐的就是寂寞，很多時候，華人移民難得喜歡在一起聊天的同鄉、好友。而且在疫情開始後，兩姐妹有很長時間哪裡都不敢去，擔心感染病毒。這次世界日報舉辦一日遊，她們很高興，兩人很快決定報名參加。覺得一路很放鬆，姐妹兩人在路上一邊欣賞風景，一邊聊天，真是很高興！

據暸解，此次一日遊活動，參與者還有多位來自喜瑞都市，部分是松柏會成員。一位年逾八旬女性長者表示，下次若世界日報舉辦類似旅遊活動，還會與家人參與。

世界日報 喜瑞都 華人

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