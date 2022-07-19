世界日報百人酒莊1日遊 受捧將加場

一日遊部分參與者在參觀酒莊合影。（記者啟鉻／攝影）

世界日報 與可可假期聯袂攜手，首次舉辦一日遊活動，總計近百人參與者，兩輛旅遊巴士，於7月17日（周日）出發，一路平穩前行，赴南加內陸甜橘農場採摘、卡拉威酒莊、坦密庫拉老城，遊覽歸來享受海鮮晚餐。此次一日遊活動，報名非常踴躍，為滿足參與者要求，將於7月24日增開一團。參與者完成一日遊活動後，興致勃勃，希望世界日報下次若舉辦一日遊活動，還會參與，並希望類似活動保持下去，打造世界日報舉辦旅遊活動的特色。

旅行團準備出發。（記者啟鉻／攝影）

疫情 中人們希望渴望享受緊張情緒放鬆的機會，也希望大家在安全環境中彼此互動交流。世界日報充分考慮到華人 居民需求，特意聯合華資旅遊公司可可假期，讓參與者充分享受悠閒時光中，一日遊覽景點、享受採摘樂趣，而且價格須經濟實惠，於是世界日報與可可假期共同舉辦的99元內陸老城坦密庫拉一日遊成行。參與者中，有耄耋老人同遊、有長輩與年輕晚輩親人一家、也有平時友人結伴，還有華洋家庭，他們都是世界日報多年讀者，對自己熱愛的報紙舉辦一日活動，顯得非常開心！一位年逾八旬年長者來自喜瑞都市，她對世界日報舉辦一日遊，大加讚賞，並鼓勵今後繼續舉辦各類特色、經濟旅遊項目。

享受採摘甜橘樂趣

17日晨，兩輛旅遊巴士載著近百名參與者開始了一日遊活動。領隊倪北嘉為參與者準備了自己煮好的茶葉蛋。一日遊第一站是到坦密庫拉市華資甜橘園（Sunmist Tangerine Farm）享受親手採摘甜橘樂趣。甜橘園位於距離老城不遠的起伏山間，一派農莊淳樸景象，有兩位華人業者經營。業者接到旅遊團成員，不忘提醒安全第一，由於參與者中有不少年長者，業者一再提醒大家注意安全，千萬不要跌倒。因照顧世界日報舉辦活動，對採摘的甜橘，提供的價格也有很實惠。

業者說，農場有超過1萬棵橘樹，結的橘子是無耔甜橘，是河濱加州大學科學家的研究成果，於十餘年前在當地開始種植，很受歡迎。眼下正是甜橘成熟季節，來此享受採摘樂趣的旅遊者也不少。一般採摘後再放一周也沒有問題。農場還為來訪者提供了衛生間、消毒液、休息場所等。除了少數年長者因身體原因無法採摘外，多數參與者都滿載而歸，有的甚至在車上，就開心地開始與友人品嘗甜橘。

品嘗美酒賞酒莊風景

在甜橘農場享受採摘樂趣後，參與者們乘坐的巴士趕往坦密庫拉酒莊，探訪華資卡拉威酒莊（Callaway Vineyard & Winery）。這是在眾多酒莊中的第一家，成立時間在上世紀70年代，後來經營者兩度易主，現在由華人林氏家族經營。在這裡除了品嘗多種美酒，還可以欣賞周邊葡萄園及各式葡萄莊園，在滿是果實的葡萄樹前留影。有的參與者興致勃勃品嘗這裡的多種葡萄酒，有的坐在葡萄園旁的休息廳聊天，還有的流覽周邊景色，在喜歡的酒莊標誌物旁留影。

據暸解，在卡拉威酒莊，除了品嘗美酒，享受休閒時光，這裡還提供各種聚會派對使用，可以舉辦私人派對、假日聚會及私人流覽和品嘗，甚至可以在西草坪舉辦婚禮儀式。在美酒陶醉下，置身於霞光映射的葡萄園背景中。

坦密庫拉Old Town。（記者啟鉻／攝影）

體會坦密庫拉老城特色

坦密庫拉老城（Old Town）被譽為加州的普羅旺斯，是這次一日遊的最後一觀賞景點，也是大家停留時間最長的地方。遊客在這裡享受午餐，欣賞19世紀特色建築老街景緻，遊覽藝廊、印第安人文化主題博物館，發現美食、薰衣草、橄欖油、精緻骨董、法國洗浴用品。雖然老城一條街從入口到出口，走馬觀花十分鐘就可以結束，但若細細觀察，就可以體會這裡獨特的品位。參與者有的走進店家選擇自己的中意商品，有的開始品味美食，也有的與友人在一起，坐在噴灑清涼雨霧的店家廊下，談天說地，好不愜意！一些參與者喜歡抓住這樣的時光，沒有人催促、不被時間追趕，按照自己的想法，流連街景、交流互動，在沒有任何緊張中，享受疫情中難得的休閒放鬆。

倪北嘉還在旅途返回時舉辦了抽獎活動，獎品是明星演唱會門票，調動參與者情緒，讓大家在旅途中有意外收穫。

享受美味海鮮餐

一日遊旅行團圓滿完成參與活動後開始返回，在工業市「大舍私廚」享受免費海鮮餐。有參與者興奮表示，若正常一日遊旅行團，按照如此經濟價格，提供海鮮晚餐難以想像！「大舍私廚」華人業者陳女士說，特意為世界日報首發團設計了一套亞洲風味的海鮮餐，有大蝦、玉米、馬鈴薯，在濃郁蒜香味中，參與者大快朵頤，台味十足，很有滿足感！

雖然這次一日遊活動令參與者興致勃勃，體會到疫情中難得的互動及集體放鬆。但有的參與者也提出美中不足，他們表示，感到在最後一站，在坦密庫拉老城停留時間過長，希望有可能，期間再安排一個活動，這樣顯得整體活動內容更為緊湊。