嘴上說不選總統…紐森「行動」布局白宮之路？

加州州長紐森(右)與副總統賀錦麗。(紐森臉書)

自二戰以來，幾乎每位加州 州長，都夢想進入白宮 ，目前的州長紐森 （Gavin Newsom）也不例外。洛杉磯時報專欄作家斯格爾頓（George Skelton）撰文指出，對人口超過加拿大，全美最大州長來說，儘管他堅持他不與拜登競爭，但至少潛意識吸引著他，這是政治野獸的本性，也或許正在布局他的白宮之路。

早年加州州長華倫（Earl Warren），是1948年共和黨副總統候選人。雷根（Ronald Reagan）經過兩次嘗試之後，成功入主白宮。民主黨人布朗（Jerry Brown）也曾競選過總統。共和黨人威爾遜（Pete Wilson）在1995年曾短暫競選。若沒發生罷免選舉，民主黨人戴維斯（Davis）也可能於2004年競選總統。接任戴維斯的史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）當然想選總統，只因他並非出生在美國的公民只能作罷。

如今的紐森，他如何朝白宮之路前進？7月4日，他在佛羅里達州播放電視廣告，譴責陽光之州的保守社會政策。他在廣告中說「共和黨領導人，讓投票變得更困難，他們限制課堂上言論，甚至將女性和醫師定為刑事犯罪。」他敦促佛羅里達州人「加入戰鬥，加入我們在加州行列，我們仍可相信自由。」這支廣告投注10萬5000元，在保守派關注的福斯電視台播放。

斯格爾頓說，紐森似乎正竭盡全力與佛州州長德桑堤斯（Ron DeSantis）較量，後者是共和黨可能的總統候選人。

紐森的舉動，在政治上看來是明智的。在民主黨人士看來，他是大膽且精力充沛，重要的是，「紐森登上全國媒體視線。」

然紐森堅稱他對總統選舉沒興趣。他說「永遠不會與拜登競爭。若拜登不連任，副總統賀錦麗將成為民主黨人選。我不會挑戰我的加州同袍。」

然而，若賀錦麗再次一如其2020年的作法，紐森會看到機會嗎？「政治往往關乎著運氣與時機」斯格爾頓說。

若紐森在鏡子中看到一位總統，他應該就位競選。或許，這也是他正在做的布局。