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美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

強盜都嫌美國 遇惡人怎麼辦

記者邵敏／洛杉磯報導
科洛那市華人家中被搶匪洗劫一空，留下滿地狼藉。 （被害人提供）
科洛那市華人家中被搶匪洗劫一空，留下滿地狼藉。 （被害人提供）

南加內陸河濱縣科洛那市（Corona）7月9日發生持槍劫案，三名劫匪闖入華人家中，將財物洗劫一空，並打傷被害人。其中一名嫌犯還詰問華裔被害人，「這麽爛的美國你來幹什麽？」此語從劫匪口中吐出讓人深思，如今的美國到底有多爛，治安又有多差，移居來美的華人該何去何從？

聖蓋博谷地區接連幾日發生惡性案件，同一天，9日中午羅蘭岡市的華資超市門前停車場，兩名持槍劫匪光天化日下搶走亞裔夫婦的貴重手表，並把對方打得頭破血流；當晚，科洛那社區，四名華人在三名搶匪的槍口、刀口及棍棒下，眼睜睜看著自己的家被洗劫一空。

兩天後的11日凌晨，南加地區連續發生四起 7-11便利店搶劫案，造成至少兩人死亡，三人受傷。警方判斷，其中三起搶劫可能是同一嫌犯所為。短期內發生的一連串惡性案件，讓華人惶恐不安，社會治安究竟已惡化到何種程度？

羅蘭岡市華資超市門前停車場，被害人遭遇持槍搶劫，頭破血流。 （讀者提供）
羅蘭岡市華資超市門前停車場，被害人遭遇持槍搶劫，頭破血流。 （讀者提供）

抓了就放 歹徒根本不怕

華人Emily回憶，40年前一家移民美國時，治安很好，家家夜不閉戶，根本想不到現在的治安環境變得這麼恐怖，「太可怕了，很多歹徒被警方抓到後馬上釋放，他們根本不害怕，為所欲為。」不少華人感慨，如今待家裡不安全，劫匪上門搶劫；出門在外不安全，隨時會被嫌犯盯上，成為下手目標。在這樣一個縱容犯罪、治安惡化的大環境下，華人究竟該如何自保？

羅蘭岡市華資超市停車場搶劫案中，被害人手上戴著價值6萬元的金表，案發後，一些網友評論，是炫富導致悲劇發生。而近年來，在美國其他一些族裔的心中，「瘋狂的亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）已成為亞裔的代名詞，難免招來不法分子的覬覦。律師劉龍珠認為，華人佩戴名表首飾，確實容易成為搶劫目標，而在遭遇搶劫的過程中，被害人也很難理性地放棄錢財逃命。「我覺得出門盡量不要戴名表、鑽戒、項鍊等，這不只是簡單的保護個人財產，而且也是保護人身安全。」

洛杉磯縣警察局戚警官（David Chi）提醒民眾，不要把貴重物品放在車上，如果一定要放的話，就放在後備箱，不要讓歹徒產生任何犯罪意圖。同時他還建議，購物後上車時一定要注意周圍情況，觀察有無可疑人物，盡量選擇白天購物，不要晚上去商場或超市，如果一定要在晚上購物，那就要把車輛停在燈光明亮的地方。

沒安全感 廉價首飾都不敢戴

羅斯密市（Rosemead）居民丁女士表示，自己以前在中國最大的愛好就是背名牌包、戴首飾，「我並非炫富，這是享受生活品質的一種方式。但現在廉價首飾我都不敢戴了，就拍劫匪誤以為貴重手飾下手行搶。」幾年前剛移民美國的丁女士如今對自己的去留非常困惑，「如果連最基本的安全感都沒有了，我不知道在美國生活還有什麼意義。」

科洛那市的入室持槍劫案中，面對劫匪質問，為何要來這麼爛的美國，被害人當時回答說，「我來美國已經40年了，美國再爛也比其他一些國家好。」這或許也是很多華人留在美國的理由。

在三家7-11便利店開槍的嫌犯。 （警局提供）
在三家7-11便利店開槍的嫌犯。 （警局提供）

華人 亞裔 南加

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