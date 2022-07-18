舉辦家庭派對 留心歹徒覬覦

河濱市發生居民家庭派對遭搶劫案。（河濱警局）

家庭派對與社區治安息息相關，也涉及鄰里關係。華人 社區自發維安組織領導人也提醒，若有居民舉辦派對，可能會給居心不良分子可乘之機，導致社區違法案件發生。若華人居民舉辦家庭派對，需要事先留意各類規範，避免意外發生。

南加聖谷東區「社區安全人人有責」（TACF )會長許惠欽表示，家庭派對有的是開放式，請了各式人等參與，其中一些年輕人容易發生毆鬥甚至槍擊，有的派對來賓駕駛名貴車子，停在派對家庭門前，會讓路人覺得這家很有錢，不良分子萌生偷搶之意。有派對參與者也會留意鄰居是否是華人或亞裔 ，覺得華人家裡都會存放珠寶首飾現鈔，作案容易得手。即使家裡有監控攝像頭，警方也不一定很快破案。

據安保專業人士提供資訊，若有居民舉辦家庭派對，作為派對組織者除遵守一般社區有關規範外，為避免意外發生，還需要限制來賓人數，及確定參與者都會帶哪些人來參與。還要考慮到派對對周邊鄰居的影響，需要事先通知鄰居，並留下聯絡電話。一旦鄰居感到困擾或投訴，會第一時間致電派對組織者。

盡量將派對舉辦在室內，若派對期間有室外活動，要控制噪音對鄰居影響。限制來賓停車地點，勿要阻礙其他人車道，也切勿停在草坪。勿給21歲以下青少年提供酒精飲料，一旦警方接到投訴登門探訪，要積極配合。若有參與者違法或吃罰單，勿要爭執或拒捕。若有涉及法律問題，確保盡快聯絡涉事者律師。若派對結束，組織者要向鄰居致電，對他們的配合表達感謝。

洛縣 警局資深預備役警官陳祥寧認為，舉辦家庭派對，為避免對周邊鄰居影響，或其它意外事件發生，建議可移至其它地點舉辦，比如有的社區中心可預約舉辦家庭派對，或在社區公園舉辦都可以。