我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

「錢可以再賺」遇劫棄財逃命

記者邵敏／洛杉磯報導
兩名非裔男子7月9日在羅蘭岡超市停車場搶劫亞裔。（讀者提供）
兩名非裔男子7月9日在羅蘭岡超市停車場搶劫亞裔。（讀者提供）

羅蘭岡華資超市門前停車場日前發生一起惡性搶劫案，被害人亞裔夫婦不僅被搶貴重手表，男子還被打得頭破血流，受傷不輕。面對治安惡化的社會大環境，華人如果遭遇類似惡性案件，應該如何應對？專家建議，馬上放棄財物，保護自身安全。

洛杉磯縣警察局戚警官（David Chi）分析羅蘭岡搶劫案，他認為，兩位被害人當時遭遇歹徒時，可以選擇立即放棄身上的財物，迅速跑回超市。同時他也建議民眾，碰到類似案件時，如果對方持有武器，就不要試圖抵抗，應該馬上棄財逃命，「錢可以再賺，命只有一條。」

律師劉龍珠指出，他曾有一位當事人，隨身攜帶1萬元現金，不幸被歹徒尾隨盯上。當時這名被害人已上車，歹徒舉著槍要他交出錢財，但是被害人做了一個錯誤的決定，他發動汽車準備逃跑，結果歹徒就開槍了，導致這名被害人左胳膊受傷，之後多次手術，但左臂的行動能力還是喪失了70%，身體再也無法恢復如初。

劉龍珠表示，如果遭遇惡性搶劫案件，被害人應選擇破財消災，將錢財都給對方，這樣就不會造成人身安全的威脅，「因為沒有任何財物比自己的生命健康更重要。」

但有人質疑，遭遇歹徒時放棄錢財逃命，會不會讓歹徒覺得華人軟弱、容易欺負，以後更把目標對準華人這個群體？

劉龍珠認為，這種可能性確實存在，棄財逃跑顯得軟弱，會讓整個族裔容易成為作案目標，但對個體來說，自己的生命始終是最重要的，因為對方是職業犯罪分子，普通人與其對抗，肯定打不過。劉龍珠表示，「從另一方面來說，雖然華人容易成為作案目標，但歹徒也會因此覺得華人不會抵抗，可以輕易得手財物，因此不會下手過重，傷害目標，從某種程度來說，有利於保命。」

對於華人區是否已成為犯罪團伙下手的主要目標，戚警官認為並非如此，他說，「歹徒不是只在搶華人區，他們是在搶好的城市，一些富有的城市已被嫌犯列為搶奪目標的前幾位。」

華人 羅蘭岡 手術

上一則

吳婉瑩致力協助留學生參加公益、拓展社交

下一則

村上隆太陽花密集轟炸洛杉磯 The Broad博物館展出作品

延伸閱讀

亞裔停車場被搶金表 南加羅蘭岡華人超市將提供護送服務

亞裔停車場被搶金表 南加羅蘭岡華人超市將提供護送服務
亞裔集會抗議搶案 籲增警力預算

亞裔集會抗議搶案 籲增警力預算
洛縣府懸賞1.5萬 緝停車場搶劫犯

洛縣府懸賞1.5萬 緝停車場搶劫犯
德州人語／經濟若衰退 亞裔不買槍就遭殃？

德州人語／經濟若衰退 亞裔不買槍就遭殃？
洛杉磯縣政府懸賞1.5萬元緝捕羅蘭岡超市搶劫亞裔嫌犯

洛杉磯縣政府懸賞1.5萬元緝捕羅蘭岡超市搶劫亞裔嫌犯
羅蘭岡搶劫案的深層分析

羅蘭岡搶劫案的深層分析

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
案發地監控顯示，多人目擊這起暴力搶劫案。（讀者提供）

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

2022-07-10 20:33
有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

2022-07-11 16:12
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選