「錢可以再賺」遇劫棄財逃命

兩名非裔男子7月9日在羅蘭岡超市停車場搶劫亞裔。（讀者提供）

羅蘭岡 華資超市門前停車場日前發生一起惡性搶劫案，被害人亞裔夫婦不僅被搶貴重手表，男子還被打得頭破血流，受傷不輕。面對治安惡化的社會大環境，華人 如果遭遇類似惡性案件，應該如何應對？專家建議，馬上放棄財物，保護自身安全。

洛杉磯縣警察局戚警官（David Chi）分析羅蘭岡搶劫案，他認為，兩位被害人當時遭遇歹徒時，可以選擇立即放棄身上的財物，迅速跑回超市。同時他也建議民眾，碰到類似案件時，如果對方持有武器，就不要試圖抵抗，應該馬上棄財逃命，「錢可以再賺，命只有一條。」

律師劉龍珠指出，他曾有一位當事人，隨身攜帶1萬元現金，不幸被歹徒尾隨盯上。當時這名被害人已上車，歹徒舉著槍要他交出錢財，但是被害人做了一個錯誤的決定，他發動汽車準備逃跑，結果歹徒就開槍了，導致這名被害人左胳膊受傷，之後多次手術 ，但左臂的行動能力還是喪失了70%，身體再也無法恢復如初。

劉龍珠表示，如果遭遇惡性搶劫案件，被害人應選擇破財消災，將錢財都給對方，這樣就不會造成人身安全的威脅，「因為沒有任何財物比自己的生命健康更重要。」

但有人質疑，遭遇歹徒時放棄錢財逃命，會不會讓歹徒覺得華人軟弱、容易欺負，以後更把目標對準華人這個群體？

劉龍珠認為，這種可能性確實存在，棄財逃跑顯得軟弱，會讓整個族裔容易成為作案目標，但對個體來說，自己的生命始終是最重要的，因為對方是職業犯罪分子，普通人與其對抗，肯定打不過。劉龍珠表示，「從另一方面來說，雖然華人容易成為作案目標，但歹徒也會因此覺得華人不會抵抗，可以輕易得手財物，因此不會下手過重，傷害目標，從某種程度來說，有利於保命。」

對於華人區是否已成為犯罪團伙下手的主要目標，戚警官認為並非如此，他說，「歹徒不是只在搶華人區，他們是在搶好的城市，一些富有的城市已被嫌犯列為搶奪目標的前幾位。」