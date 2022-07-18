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印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

民眾「不敢出門」美國治安惡化 問題在哪裡？

記者朱敏梓／洛杉磯報導
美國槍枝氾濫，許多民眾都可擁有不同類型槍械。（民眾提供）
美國槍枝氾濫，許多民眾都可擁有不同類型槍械。（民眾提供）

近日洛杉磯華人區的幾起重大事件引發民眾高度關注，科洛那入室搶劫，羅蘭岡持槍搶劫，讓居民人心惶惶，甚至有民眾直呼「不敢出門」。在擔憂的同時大家不禁發問，美國治安環境怎會變得如此糟糕？

曾在南加州大學公共政策學院任教的學者朱博士表示，美國治安近幾年的惡化，其中一個因素是「佛洛伊德事件和黑命貴（Black Lives Matter）運動之後，警察對社區的管理程度比之前減少了很多，警察預算被削減，很多社區的警察數量也有所減少。在這種情況下，能夠保障社會安全的警力大大減少」。

根據官方數據顯示，2021年在全美25個最大城市中，有20個民主黨市長削減了警察部門的預算和職位。以洛杉磯為例，洛杉磯市議會去年從警察局的預算中削減了1.5億美元，並承諾將這筆錢用於其他社會服務。

曾在洛縣警察局任職的洛杉磯中華總商會主席莊佩源表示，警局預算削減，政府和警局之間沒有合作好，出現很多矛盾，縣警局執法上也覺得很「無能為力」。朱博士認為，「黑命貴運動下官方的態度也助長了社會對警察的反感，加劇了警察部門與他們所服務的社區之間的摩擦，這給執法造成一定難度」。

槍枝暴力成不定時炸彈

美國槍枝暴力問題在過去幾年繼續惡化，導致暴力犯罪直線上升，對治安造成了惡劣的影響。而兩黨在控槍問題上長期分歧嚴重，但是又不願意得罪「另一部分」選民怕影響選票，導致控槍立法困難重重。再加之美國各州槍枝管理法律寛鬆，槍枝暴力問題一直懸而未決。即使兩黨近日通過了「控槍法案」，加強對槍枝買家的背景調查，從嚴限制購槍，但也有很多限制性。

此前美國最高法院裁定，美國人有權在公共場合攜帶槍枝自我防衛，預計將允許更多人合法攜帶槍枝。自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）指出，槍枝暴力在美國奪走了大量生命，法院擴大了槍枝權利，卻沒有將槍枝暴力的本質與嚴重程度納入考量。

社會本矛盾 川普再煽火

事實上，自疫情以來，社會矛盾激增，暴力事件愈演愈烈，民眾發起了一陣陣購槍潮，槍枝購買量在2020年和 2021年達到創紀錄水平，在此期間全美預估賣出了超過4300萬支槍，而更多的槍枝擁有量又導致更多的暴力犯罪事件。這樣的惡性循環，使得槍枝成為治安動盪的一顆「不定時炸彈」。

此外，新冠疫情成為了「社會治安惡化」的催化劑。朱博士表示，「疫情以來失業率驟增，而且這種對經濟的打擊是不平衡的，尤其是對小微企業，因此導致一些人失去了生計和工作， 就容易產生社會的動盪和不安定。」 

洛杉磯縣聖蓋博谷是華人聚集地，對於華人區近日頻頻發生盜竊和搶劫案件，朱博士認為，「從社會文化角度來說，自疫情以來，川普政府大肆宣傳中國病毒一說，試圖激化社會矛盾。這套言論迎合了本身就有排外傾向、教育程度相對較低的人們的想法，從而引發行為上的過激舉動，之前多起仇視亞裔犯罪案件就是一個證明，此外亞洲人的傳統思想比較注重自身，亞裔在美國參政的人數，能夠為亞裔發聲的人並不多，加之亞裔總被主流媒體冠上勤奮而又沉默的標籤，容易成為這類罪犯的目標。」對於搶劫者皆是「少數族裔」，朱博士表示了自己的擔憂，她認為「在加州特有的環境下，如果社會繼續分裂，種族矛盾繼續被激化，可能會造成兩個少數族裔之間的對立。」

重罪可減刑 慣犯到處跑

從加州來看，極左的政治統治下，加州賦稅越來越高和疫情加持，許多大企業紛紛搬離加州。而重罪減刑，輕罪不定罪，提前釋放犯人等法案的出台，朱博士表示，這些政策會導致犯人覺得「犯罪的成本很低，付出代價小」，從而引發了犯罪上升，毒品氾濫，社會的治安越來越差。

再觀洛杉磯，洛縣檢察長賈斯康上任後的司法新政，包括對13項輕罪不起訴，縮短刑期等，給社區的安全帶來了嚴重威脅。去年洛縣在警方提出的輕罪案件中，檢察官僅提出了43%的指控。2021年，全縣有超過4萬2000件輕罪案被駁回。莊主席表示，洛縣警察局曾經抓到一個犯人，這個犯人已經被警察逮捕過八次，但是由於檢察官拒絕起訴， 所以這個犯人都是一天不到就被放出來，在社會上流竄的罪犯，很多其實都是「慣犯」。

俗話說，冰凍三尺，非一日之寒。被暴力和槍枝陰影籠罩，治安每況愈下的美國，就連搶劫犯都不禁發出「美國現在這麼爛，為什麼你們還要來這裡」的疑問，兩黨的爭執，社會的撕裂，政府的不作為，執法的難度大，曾經居民「安居樂業」的聖蓋博谷，究竟何時才能恢復平靜？

警察 洛杉磯 加州大學

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