停車場被搶 大華超市加強安保

案發附近的超市發布公告。（大華超級市場）

本月10日羅蘭岡一處華人超市 停車場9日中午發生持槍搶案，兩名非裔 男子在光天化日之下用槍把擊傷兩名亞裔 並搶走勞力士金表。案發地點附近的超市17日發布公告表示，已加強了安保措施，並給顧客提供護送走至停車位的服務。

大華超級市場店務管理部17日發布公告表示，「為了更好地維護顧客安全，現己在Rowland Heights購物商場加強了安保措施，包括增加保安人員數目及提高保安巡邏車在停車場内的巡運」。公告中還表示，顧客若在購物後需要工作人員陪同走到停車位，也可以聯絡店內客戶服務櫃檯獲得該服務。同時店方也鼓勵，如顧客發現有任何可疑的行為，請即刻告知該店管理部門。

洛杉磯縣警察局核桃鑽石吧警局值班警官表示，搶劫案發生在本月9日中午12時35分左右。案發的停車場其實也是大華超市及其附近商家共用停車場。目擊者稱，當時兩名看上去30歲左右的非裔男子從後面接近兩名正準備上車的亞裔，突然用手槍槍把擊打一名亞裔男的頭部，當受害人倒地時，非裔男搶走他的勞力士金表。目擊者稱，搶匪得手後，跳上附近一輛白色Dodge Challenger飛車逃往Gale路東向，其中一名搶匪身穿黑色套頭衫。

案發後，該案的一些視頻在華人的社交媒體圈中流傳，不少民眾也擔憂治安不靖，尤其當天的搶案不僅是在光天化日之下的大型停車場，而且是周末中午人潮高峰時間，受害人還是兩名亞裔結伴而行，足見搶匪之猖獗，已從原來的對老弱和婦女下手急劇升級。