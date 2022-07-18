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印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

停車場被搶 大華超市加強安保

【洛杉磯訊】
案發附近的超市發布公告。（大華超級市場）
案發附近的超市發布公告。（大華超級市場）

本月10日羅蘭岡一處華人超市停車場9日中午發生持槍搶案，兩名非裔男子在光天化日之下用槍把擊傷兩名亞裔並搶走勞力士金表。案發地點附近的超市17日發布公告表示，已加強了安保措施，並給顧客提供護送走至停車位的服務。

大華超級市場店務管理部17日發布公告表示，「為了更好地維護顧客安全，現己在Rowland Heights購物商場加強了安保措施，包括增加保安人員數目及提高保安巡邏車在停車場内的巡運」。公告中還表示，顧客若在購物後需要工作人員陪同走到停車位，也可以聯絡店內客戶服務櫃檯獲得該服務。同時店方也鼓勵，如顧客發現有任何可疑的行為，請即刻告知該店管理部門。

洛杉磯縣警察局核桃鑽石吧警局值班警官表示，搶劫案發生在本月9日中午12時35分左右。案發的停車場其實也是大華超市及其附近商家共用停車場。目擊者稱，當時兩名看上去30歲左右的非裔男子從後面接近兩名正準備上車的亞裔，突然用手槍槍把擊打一名亞裔男的頭部，當受害人倒地時，非裔男搶走他的勞力士金表。目擊者稱，搶匪得手後，跳上附近一輛白色Dodge Challenger飛車逃往Gale路東向，其中一名搶匪身穿黑色套頭衫。

案發後，該案的一些視頻在華人的社交媒體圈中流傳，不少民眾也擔憂治安不靖，尤其當天的搶案不僅是在光天化日之下的大型停車場，而且是周末中午人潮高峰時間，受害人還是兩名亞裔結伴而行，足見搶匪之猖獗，已從原來的對老弱和婦女下手急劇升級。

兩名非裔男子7月9日在羅蘭岡超市停車場搶劫亞裔。（讀者提供）
兩名非裔男子7月9日在羅蘭岡超市停車場搶劫亞裔。（讀者提供）

亞裔 非裔 華人超市

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