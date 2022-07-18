亞市7-11超商遭搶 不排除模仿犯所為

持槍劫案發生在16日午夜時分，地點在E. Live Oak街200號。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人 聚集城市亞凱迪亞市（Arcadia）的一家7-11便利店（7-Elevens），7月16日晚發生一起持槍搶劫案件，這起案件是在南加 地區多家便利店接連遭遇搶劫後的最新一起劫案。

持槍搶劫案發生在16日（周六）午夜時分，地點在E. Live Oak街200號段的一家7-11便利店，位於亞市 Live Oak 街和二街的交叉路口。案發現場地處熱鬧地段，周圍有多戶商家，隔壁分別是一家美甲店和按摩店，附近有眾多華人居住。

店員第一時間報警後，警方立即趕到現場，目前正在全力搜捕犯罪嫌疑人。根據店員陳述，案發時，嫌疑男子拿著一把槍走進這家便利店，威脅店員要錢，店員不得不從收銀台拿了一筆數額不詳的現金交給嫌疑人。警方稱，嫌疑人搶了錢後跑出商店，進入一輛深色轎車，隨即從現場向東逃逸。

警方瞭解到這名嫌犯為西裔男性，身高 5 呎 6 ，穿著綠色迷彩夾克和白色鞋子，戴著一頂綠色棒球帽、以及黑色手套、藍色醫用口罩。任何有其他信息的人應致電 (626) 574-5151聯繫亞市警方，也可以在 lacrimestoppers.org 在線提交有關便利店搶劫案的匿名線索。

案發時，嫌疑男子拿著一把槍走進這家便利店，威脅店員要錢。（記者邵敏／攝影）

7月17日中午，正在這家便利店上班的女店員表示，對搶劫案並不知情，她說自己是白班，早上與晚班同事交換班時，也未曾聽說發生搶劫案件。一名顧客特意上前告訴女店員，說自己在新聞中也看到相關報導，指出午夜時分這裡曾發生持槍搶劫案件。女店員當場表示震驚，她說，前幾天就知道有多家7-11便利店被搶，沒想到現在輪到自己工作的地方。

最近一段時間，南加地區接連發生一系列針對7-11便利店的持槍劫搶案件，已造成兩人死亡、三人受傷，治安惡化，讓人堪憂。

亞凱迪亞市一家7-11便利店，7月16日晚發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

7月11日凌晨12時10分，安大略（Ontario）一家7-11便利店，一名男子亮出手槍要錢；凌晨1時35 分，厄浦蘭（Upland）一家7-11便利店被搶劫，嫌疑人拿走500元現金；凌晨1時50分，河濱縣La Sierra街上的7-11便利店遭遇持槍搶劫，一名顧客受傷，處於危急狀態；凌晨3時25分，聖塔安娜（Santa Ana）的7-11便利店停車場，一名被害人遭遇搶劫未遂事件後被槍殺；此後不到一個小時，一名職員在布雷亞（Brea）的7-11便利店被槍殺；當日凌晨4時55分左右，在鄰近的拉哈布拉（La Habra），一名店員和一名顧客在7-11的槍擊 中受傷。

7 月15日（周五），兩名犯罪嫌疑人，20歲的Malik Patt和44歲的Jason Payne被捕，他們涉嫌參與這一系列的7-11便利店搶劫和槍擊事件。據悉，他們還與該地區的其他罪行有關，包括至少另一起謀殺案。

鑑於兩名嫌犯已被捕，當局認為亞市16日發生的便利店搶劫案，與之前的7-11便利店系列劫案並無關係，他們認為本案的嫌疑人、作案手法與之前的搶劫案不同，唯一的共同點就是都選擇7-11便利店最為搶劫目標。但一名曾經做過警察不願透露姓名的華人表示，亞市的便利店劫案，很有可能是其他嫌犯模仿之前的系列案件所為。