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亞裔集會抗議搶案 籲增警力預算

記者張庭瑜╱羅蘭岡報導
秦振國（左一）與洛縣警長維拉紐瓦（左二）、加州參議員Bob Ａrchuleta(右二)、蘇王秀蘭(右一)合舉標牌，宣示打擊犯罪的訴求。（記者張庭瑜╱攝影）
秦振國（左一）與洛縣警長維拉紐瓦（左二）、加州參議員Bob Ａrchuleta(右二)、蘇王秀蘭(右一)合舉標牌，宣示打擊犯罪的訴求。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯各大亞裔社團7月16日（周六）在羅蘭岡（Rowland Heights）華資超市停車場搶案發生現場，舉辦「團結遊行、向犯罪勇敢說no！」遊行抗議示威，現場除了亞裔民眾外，多位民選官員、警方代表及社團領袖也表態支持，與民眾探討增強警力問題。

影音來源：記者張庭瑜

洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）、加州參議員Bob Ａrchuleta、前核桃市市長秦振國（Eric Ching）、蘇王秀蘭（Mary Su），哈仙達岡（Hacienda Heights）華人協會會長方孝偉律師、社區治安人人有責基金會主席（TACF）孫嘉康（Chuck Sun）、華興保險創辦人張國興（Kenny Chang ）等人站台演講，許多民眾自發性舉牌，與媒體述說他們的訴求。

維拉紐瓦表示，今日到場代表警方對此案的重視，對於光天化日之下暴力行搶絕對是零容忍，警方會拚盡全力找到兇手。但維拉紐瓦也表示，在洛杉磯縣政委員（Supervisor）有人不停地刪減警察預算，警力已嚴重透支，光是今年就被縮減30%的警察，相當於每位警員所要負責的區域範圍也越來越大。

抗議搶劫犯罪的民眾高舉告示牌。（記者張庭瑜╱攝影）
抗議搶劫犯罪的民眾高舉告示牌。（記者張庭瑜╱攝影）

秦振國表示，雖然政黨立場有所不同，但追求安全社會的理念都是一樣的，所以他今天出席活動，不僅僅是支持民眾抗議的訴求，並且出來表態支持維拉紐瓦。他並補充說明，即使在警力縮編的狀態下，維拉紐瓦還是新增了兩名華語流利的警員，可見對華裔族群的重視，而現在擴大警力增加預算還是需要洛縣政委重視和支持。

方孝偉表示，這次搶案實在讓人難以接受，居然敢在光天化日下犯罪，讓許多華人新移民開始為治安問題犯愁。此集會希望華人社群能團結一起，讓政府及民選官員出來重視治安問題，也為受害者提供最即時的幫助。方孝偉希望大家捐款贊助，提高打擊犯罪、快速破案的賞金。他表示，提出這個建議是希望凝聚華人建設安全社區的目標，強化警力，團結社區，同仇敵愾，打擊犯罪，快速將他們繩之以法。

居民布萊恩（Bryan）表示，民眾應該要保護年長者，他不理解為什麼案發當時，沒有人願意伸出援手而是冷眼觀看，所以他今天站出來實際參與，讓民眾了解實質參與的重要性。

抗議活動在參與民眾的遊行中走到尾聲，除了自發性輪流分享訴求及自身經歷外，還特邀了前幾個月於洛市中心及7╱11搶案受害戶，分享個人經歷以及表達對安全社區的訴求。他們分別拿起自備標語、告示牌及電喇叭，在華資超市周遭及商場停車場內環繞行走，與購物民眾公開表達對當前治安環境每下愈況的不滿，以及對提升社區安全的渴求。

哈仙達岡華人協會會長方孝偉律師希望提高破案懸賞金額。（記者張庭瑜╱攝影）
哈仙達岡華人協會會長方孝偉律師希望提高破案懸賞金額。（記者張庭瑜╱攝影）

華人 遊行 警察

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