「為墮胎權而戰」聖塔蒙尼卡遊行

自羅訴韋德案遭推翻以來，包括洛杉磯在內，全美各地已舉行多場集會。（KTLA）

洛杉磯時報報導，由「為墮胎 權而戰」（Rise Up 4 Abortion Rights）組織的墮胎權集會遊行，16日在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）計畫生育 辦公室（Planned Parenthood）外舉行，試圖阻止在辦公室外抗議的極右翼團體。

此次集會，是在聯邦最高法院推翻羅訴韋德案（Roe vs. Wade，1973年在全國範圍內一項合法墮胎，具有里程碑意義的判決）近一個月後舉行。

自該案被推翻以來，全美各地已引發數百起抗議活動。

極右翼團體AmericanMade Patriots本月早些時候，在聖塔蒙尼卡帕利賽德公園（Palisades Park）舉行集會，本月9日，極右翼團體也在聖塔蒙尼卡計畫生育辦公室外抗議，迫使診所提前關閉。

當天上午10時，約100名墮胎權利活動者聚集聖塔蒙尼卡市政廳外，抗議組織者身穿綠色襯衫、戴著頭巾，聲援全國墮胎權利運動。

29歲的「為墮胎而戰」組織者鄧斯頓（Olivia Dunston）表示，該組織存在，是為了幫助保護計畫生育，與有子宮的人。

參與集會者，手中舉著「你的手上沾滿鮮血」標語，上面還有著最高法院五名保守派成員肖像，上面寫著「我們不屬於你的讀書俱樂部。」

另一位活動人士Megan稱，擔心來自反墮胎抗議者的暴力威脅。

人群在上午11時30分前抵達第三街，另一群墮胎權利示威者加入行列，使該集會人數達400人至500人。

現場有少數反墮胎抗議者，有人身穿聲援川普背心，另一名手持揚聲器也拿著「悔改或滅亡」標語。

自該案做出判決以來，目前已有九個州禁止墮胎，預計未來幾周有更多州做出類似決定。而墮胎權在加州 仍屬合法，州議會6月批准一項投票措施，讓選民在11月大選時，投票決定應否修改憲法，以明確保護墮胎權。

加州州長紐森（Gavin Newsom）也頒布一項行政命令，稱加州不會與反墮胎州共享醫療紀錄，也不會引渡替在這裡尋求手術患者提供護理的醫師。