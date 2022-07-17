百萬珠寶沒了 參展華商欲哭無淚：雪上加霜

北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

來自北卡羅萊納州的華商吳秋煌，本來開開心心來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，未料百萬元珠寶卻在運抵洛杉磯 途中被盜。這次盜竊案波及15家展商，其中10家為華商，被盜珠寶共計25箱。負責珠寶運送的Brinks公司表示，這次失竊珠寶價值不到1000萬元；但受害者們認為，這批被盜珠寶市場價值是1億5000萬元。

（影音來源：記者張宏）

巴沙迪那會展中心16日正舉辦國際珠寶展，來自北卡的華人吳秋煌的攤位上展示的珠寶和背景海報上的珠寶有些出入。他說，海報上那些漂亮的珠寶都在這次從舊金山運輸到洛杉磯的途中被盜了！這些珠寶有珍珠、珊瑚、碧璽等價值100萬元。1985年他從台灣來美後從事珠寶行業，每年都會定期參加各種珠寶展會，近40年來第一次發生這樣的事情，讓他現在還無法相信這個事實。

吳秋煌說，和其他被盜的展商相比，他還算是幸運的。首先他購買的保險 就是被盜珠寶的成本價格，有些受害展商沒有買足保險，比如有一個馬來西亞華人900萬的貨物，但只買了300萬元的保險。因為保費 比較昂貴，像他100萬元的珠寶，三天保費是300元。如果是800萬元珠寶，三天保費需要2700元。 其次是他除了被盜的珠寶外，還有其他一些珠寶可以參展，但有些受害者被盜的珠寶就是參展的全部珠寶，導致現在無法參展。

承運這次珠寶的是Brinks公司，吳秋煌表示，Brinks是全世界最大的保全公司，他和這家公司合作多年，一直都很安全有保證，此次發生這樣的事故令人意外。尚不清楚是哪個環節出了問題，聯邦調查局（FBI）和洛縣警局聯合調查此案，聯調局15日已和受損展商們開會，表示案件正在調查中。受害者可去警局調資料，但很多信息在調查期間還無法公開。Brinks公司也讓他們提交丟失珠寶的收據、照片等相關理賠資料。

負責安保運輸的公司Brinks發出的官方聲明表示，本周早些時候，洛杉磯附近發生了一起涉及Brinks車輛損失事件。根據客戶在發貨前向公司提供的信息，丟失物品的總價值不到1000萬美元。公司正在與執法部門合作，將根據合同條款全額賠償客戶被盜資產的價值。

吳先生說，自己被盜100萬元的珠寶只是成本價，利潤遠不止這些，本來疫情已讓珠寶業銷量下降，如此被盜更是雪上加霜。未來他也考慮縮減業務，包括減少參加展會，現在大環境太不安全了，客人也提心吊膽。