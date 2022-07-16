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華女打完4針仍染疫 疫苗已無作用？

記者王若然／洛杉磯報導
王女士7月8日收到來自實驗室的PCR檢測，結果為陽性。（王女士提供）
王女士7月8日收到來自實驗室的PCR檢測，結果為陽性。（王女士提供）

新冠疫情爆發已有兩年多，新冠疫苗是對抗新冠病毒的有力武器。然而新冠病毒狡猾，短時間內發展出多種變體，現在正流行的BA4、BA5毒株又引發新一輪疫情。日前，南加州居民王女士，剛打了第四針新冠疫苗兩個月就感染了新冠，讓人不禁深思，目前的疫苗是否對最新的變種病毒無效？

王女士說，7月初，她預定了一張華航直飛台灣的商務艙機票回鄉探親，因為台灣要求外來入境人員，登機前必須有48小時內核酸PCR檢測陰性證明。王女士起初是在CVS做了PCR的檢測，但因擔心CVS的檢測結果出來太晚耽誤登機，保險起見她又在另一家實驗室做了PCR檢測。她說，CVS的PCR檢測保險不報銷，價格120多元，但是那家實驗室的檢測費用全報銷了。

然而，PCR檢測結果令王女士大吃一驚。實驗室傳來的PCR檢測結果是陽性，CT值為33。這一下子打亂了王女士訪台計畫，不得不通知華航辦理退票。好在根據華航政策，突發情況下可以獲得全款退款。然而令她哭笑不得的是，在飛機起飛前1小時50分，CVS傳來的PCR結果顯示她為陰性。

王女士說，她完全沒有任何新冠肺炎的症狀，因此檢測結果為陽性，令她很吃驚。她說，身邊的家人也沒有被傳染新冠病毒的跡象。王女士說，她今年5月9日才打了第四針莫德納新冠疫苗，兩個月後PCR檢測是陽性，讓她不禁思考，難道目前的新冠疫苗對變種病毒無用？她說，自己平時出門很小心，都戴著口罩，只有在吃飯時才摘下來，因此她懷疑是在餐廳感染的。她說，身邊打了第四針疫苗還感染新冠的朋友不下十人，有的還兩次感染新冠。

南加大（USC）流行病學感染科顧問、蒙特利公園市嘉惠爾醫院(Garfield Hospital)感染科醫師黃重德表示，其實目前像王女士這樣的無症狀感染者很多。無症狀感染就是自帶病毒，有傳染力，但自身不受病毒的攻擊。黃重德說，這恰恰是疫苗在發揮作用。人體感染病毒後，病毒只存在皮膚、鼻孔等表面，沒有攻擊進人體細胞，就形成了無症狀感染。現在很多病人因其他原因進院檢查，但新冠檢測是陽性，他們沒有任何症狀。還有很多新冠病人是輕症。這都是因為打了疫苗的緣故。

然而面對民眾對疫苗防範新冠病毒能力的質疑，黃重德解釋說，目前疫苗對新冠變種病毒的防疫能力確實有限，一是效力不足，二是保護時間很短。對於是否值得打第四針疫苗，他說，對於有基礎疾病或年紀大的老人家，最好還是打，對於一般身體健康的人，如果不想打第四針疫苗，可以等11月左右的新型新冠疫苗出廠再打。不過在日常生活中，要戴好口罩，保持社交距離。黃重德說，好習慣的保護力甚至好過疫苗本身。

那麼王女士為何同時間的兩次PCR檢測報告結果相差甚遠？黃重德解釋說，有時候實驗室檢測會有失誤，不過像王女士這樣的情況，檢測一陰一陽，應以陽性為準，再結合其測出的PCR CT值為33，基本可以確定她確實是感染了新冠病毒。

檢測 疫苗 變種病毒

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