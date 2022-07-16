疫情重創商家 全統廣場大洗牌 餐飲業或關門或易主

不少商鋪都張貼著關門告示。（記者楊青／攝影）

持續兩年半的新冠疫情 重創南加州 華人商圈並留下後遺症，聖蓋博 谷地標聖蓋博全統廣場大洗牌，半數餐飲商家關門或易主。

周末晚上的全統廣場冷清。（記者楊青／攝影）

位於聖蓋博山谷大道和刁馬大道交口的全統廣場，商家雲集，超市林立，周遭有十數家銀行和近年興建的大型酒店，占盡交通和人氣優勢，30多年來一直人氣鼎盛。然而，後疫情時期的蕭條，引起商家和民眾關注。

在全統廣場外圍山谷大道上的天仁茗茶和加州茶棧，在經營31年後最近吹起熄燈號，原來幾乎每夜尤其周末和節假日一位難求的榮景不在。開張十年來老饕不斷回頭的川味麻辣城，也在兩個月前結束營業，曾經人聲鼎沸的餐館，主人在大門玻璃上留下一張小小的手寫體「we are close」和空空的場館。近年一度受到民眾追捧的車庫美食品，還有疫情前剛開不久的糕點店等，也結束營業不知去向。

數十年人聲鼎沸的全統廣場現在冷清不少，商業建築一樓和二樓可以看到不少關門告示和清空的店鋪。

「我們從20年前開始在這裏開店，現在是人氣最差的時候」。美國華人婦女會會長張嫺說，20年前她開始在全統廣場一樓開義大利名牌服飾店，後來開了珠寶店，因爲堅信這裏的人氣和位置，即便在疫情前和疫情中期，還花了20萬精心裝修了服裝店，再花50萬元裝修新開的珠寶店，加裝防盜系統等等，投入大量時間和心力，等待疫情過後重拾商機。

然而，現在看到周邊許多商家紛紛關門離去，張嫺心裏也忐忑不安。她說，商圈興盛很多時候靠餐館帶動，現在餐館人氣消退，整個購物中心人流明顯減少，商家都受到影響。

1991年全統廣場新張時，首批租戶之一的天仁茗茶和加州茶棧，也在此波洗牌中選擇退場，關閉長達31年的生意。「租金實在太貴，受不了」，老闆黃語諒表示，他三個鋪面的房租，從當年的1萬元左右上升到3萬，「我要多少客人、要賣多少茶才能不虧本？」

黃語諒說，商家都盼著疫情過後，民眾生活回復正常，商家生意重返正軌。但現在比疫情中客人流失更難過的是經營成本大幅度提高和各種綁住商家手脚的法規，加上疫情對消費者信心的影響和嚴重的通貨膨脹，現在經營是前所未有的困難，所以選擇放手。

黃語諒說，他的茶鋪經營了30多年，房租每年漲價3%，不管經營起落，房租是一個硬消耗；而近年加州最低工資不斷提高，現在洛杉磯縣最低時薪超過15元，但他通常要18元至20元才能請到人，加上原物料大幅上漲，客人流失，收入和成本支出已無法平衡，所以被迫急流勇退，易地經營。

聖蓋博市長丁言愉表示，市府今年3月接到全統廣場的申請報告，說是計畫2023年進行一次外部大整修，包括在戶外增加兩個扶梯，他相信整修之後的全統廣場購物環境會有更好改觀，但是否因爲整修計劃的安全原因，導致租戶結束營業搬家則不得而知。

丁言愉表示，全統廣場一直是聖蓋博的明星商圈，市府當然不希望商家流失，最實在的是，穩定和繁榮的商圈能夠增加市府銷售稅收，造福地方建設。

不過他表示，兩年多的疫情確實重創中小商家，客人大量流失，加上網購的衝擊，不少傳統實體店難以招架。原來聖蓋博市共有登記商鋪1500家左右，疫情期間大約有300多家沒有續約。